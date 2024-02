Investire in Africa può certamente essere interessante per un privato cittadino italiano, ma è importante valutare attentamente diverse considerazioni prima di prendere una decisione.

Rischi e opportunità

L’Africa offre un mix di rischi e opportunità. Alcune regioni possono essere instabili politicamente o afflitte da conflitti, mentre altre sono in rapida crescita economica con una classe media in espansione e un ambiente favorevole agli investimenti. Settori come l’energia rinnovabile, l’agricoltura, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), il turismo e l’edilizia possono offrire opportunità di investimento interessanti. Investire in Africa può contribuire a diversificare il portafoglio di investimenti, riducendo così il rischio complessivo. Tuttavia, è importante non concentrarsi eccessivamente su un singolo mercato o settore.

Conoscenza del mercato

È essenziale comprendere il contesto economico, politico e sociale del Paese o della regione in cui si intende investire. Questo può richiedere una ricerca approfondita e la consulenza di esperti locali. Le normative e le regolamentazioni variano da Paese a Paese in Africa e possono essere complesse. È importante essere a conoscenza delle leggi locali che riguardano gli investimenti stranieri e assicurarsi di rispettarle. Per questo scegliere società finanziarie affidabili e competenti può essere la cosa migliore. Gli investimenti in Africa spesso richiedono un impegno a lungo termine e i risultati potrebbero non essere immediati, ma con la giusta strategia e visione a lungo termine, è possibile ottenere rendimenti significativi.

Opportunità di investimento: il parere di Hedge Invest SGR

Investire in Africa può essere un’alternativa per diversificare una parte del portafoglio?

È questa la domanda rivolta in un approfondimento del Il Sole 24 Ore Ore all’Analyst di Hedge Invest SGR, Maurizio Malvasi che ha messo in luce tutto il potenziale economico di questo continente. L’Africa sta emergendo come un’interessante frontiera per gli investitori, con un significativo potenziale di crescita economica nel lungo periodo. Secondo Alessandra Manuli (nella foto) Amministratore delegato Hedge Invest SGR, lo scenario stimato, seppur conservativo, prevede un tasso di crescita composto del 5% nei prossimi anni.

Tra le principali forze trainanti di tale crescita, c’è un sostanziale cambiamento demografico causato dall’invecchiamento della popolazione africana e dall’aumento dell’aspettativa di vita media. Le conseguenze di questi mutamenti sociali strutturali comporteranno una classe media più anziana e con più reddito disponibile, fornendo le basi per una robusta domanda interna.

Hedge Invest SGR vede crearsi opportunità di investimento in diversi settori dell’economia reale, che tenderanno a rafforzarsi anche a seguito del massiccio Piano Mattei, e degli investimenti in istruzione, salute, agricoltura, acqua ed energia. Di particolare interesse sono le società di telecomunicazioni operanti in tutto il continente, scambiate a valutazioni basse, che offrono sia servizi di comunicazione sia finanziari attraverso i mobile money accounts, sempre più popolari.

Il settore immobiliare africano è in fermento, con le principali città che registrano alcuni dei più alti tassi di crescita al mondo. Questo si traduce in una crescente domanda di immobili e infrastrutture: sorprendentemente, l’interesse degli investitori globali in questa area è ancora limitato, creando opportunità per coloro che sono disposti ad esplorare questo mercato emergente, con i rischi associati. Gli investimenti strategici italiani potrebbero sicuramente trarre vantaggio da ciò, con economie di urbanizzazione e agglomerazione.

Hedge Invest SGR

Trasparenza, integrità, focalizzazione e allineamento di interessi con gli investitori. Sono questi i principi base che da sempre contraddistinguono Hedge Invest SGR, società indipendente di gestione del risparmio specializzata nella creazione e amministrazione di prodotti di investimento alternativo. Fondata nel 2000 a Milano dalla famiglia Manuli, che ancora oggi controlla e gestisce la società, Hedge Invest SGR offre prodotti di investimento il cui obiettivo è ottenere rendimenti assoluti nel medio-lungo periodo, attraverso una politica di gestione attiva e una gamma differenziata per profili di rischio.