Il 5 febbraio è la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, dedicata ai comportamenti che contribuiscono a “dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030” (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU)

In Italia nel solo 2023 siano stati sprecati circa 146 kg di cibi per abitante: oltre all’evidente stortura sia in termini di cibo non utilizzato per chi non ne avrebbe più bisogno, sia in termini di danni economici all’economia, questi comportamenti sono responsabili di migliaia di tonnellate di gas serra disperse nell’ambiente.

Fortunatamente la consapevolezza degli italiani sul tema dello spreco alimentare sta crescendo. Lo dimostrano anche gli ultimi dati rilasciati da Too Good To Go, l’azienda a impatto sociale e il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, che, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio, ripercorre l’anno appena concluso, tra traguardi raggiunti e nuove iniziative.

In particolare nel corso del 2023 sono stati 6.150.000 i pasti salvati grazie a Too Good To Go, circa 12 al minuto, con una crescita media mensile del 14% rispetto al 2022; nell’anno appena concluso è stata evitata la dispersione di 15.713.620 Kg di CO2e, l’equivalente di 3.000 viaggi aerei attorno al mondo, 33.950.000 KWh di elettricità utilizzata e pari alle emissioni annuali di CO2e di 2.000 cittadini italiani; Roma e Milano tra le città più virtuose, rispettivamente con 643.00 e 450.000 pasti salvati nel 2023, seguite da Torino, Genova e Bologna.

Proprio in vista della decima Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare, Too Good To Go lancia la campagna “Un febbraio a impatto vero” per ispirare le persone a contrastare lo spreco alimentare nella vita di tutti i giorni, promuovendo l’adozione di comportamenti e pratiche all’insegna della sostenibilità.

Il WWF: la campagna Food4Future

Secondo il WWF diventa centrale la sostenibilità alimentare: già nel 2023 segnalava che il 35% degli intervistati aveva aumentato il consumo di legumi e derivati vegetali a scapito della carne e delle proteine animali, mentre il 29% ha aumentato l’acquisto di prodotti a km0. Si mangia meno fuori casa per risparmiare: per un italiano su tre diminuiscono drasticamente le colazioni e pranzi fuori e per 4 italiani su 10 anche la cena al ristorante. Gli italiani tagliano gli sprechi anche come risposta allo scatto inflattivo, sono attenti alla qualità di quello che si porta in tavola e a non sacrificare la cura della propria salute. Sono invece più disponibili a tagliare i consumi per ridurre le bollette dell’energia elettrica e del gas, o per le spese di abbigliamento.

L’obiettivo della campagna Food4Future è quello di modificare i sistemi alimentari, dalla produzione al consumo, per renderli più resilienti, più inclusivi, più sani e più sostenibili, tenendo conto delle necessità umane e dei limiti del Pianeta.

Le semplici regole

PIANIFICA LA SPESA. Fai lista della spesa e attieniti sempre ad essa.

CONTROLLA LE DATE DI SCADENZA. Ricorda che “da consumarsi preferibilmente entro” è differente da “da consumarsi entro”.

NON ACQUISTARE PRODOTTI DANNEGGIATI. Non acquistare prodotti contenuti in confezioni danneggiate (con segni di corrosione o lesionate) o, se sfusi, con apprezzabili segni di alterazione.

EVITA ALIMENTI DEPERIBILI. Evita di tenere alimenti altamente deperibili (creme, maionese, salse, latte, latticini carne e pesce) a temperatura ambiente: massimo un’ora dopo l’acquisto e massimo due ore dopo la preparazione devono essere riposti in frigo.

ATTENZIONE AL FRIGO! Accertati del buon funzionamento del frigorifero, controlla le guarnizioni e la temperatura (per il frigo l’ideale è tra + 4° e +5°C, per il freezer tra -18°/-20°C).

CONSERVA CORRETTAMENTE IL CIBO. Favorisci la buona conservazione degli alimenti: c’è un ripiano giusto per ogni alimento!

ATTENZIONE ALL’IMBALLAGGIO! In assenza di precise indicazioni sull’imballaggio, conserva gli alimenti deperibili in frigo in contenitori per alimenti.

FAI RUOTARE I CIBI NEL FRIGO. Fai ruotare i cibi nel frigo: porta avanti quelli più vecchi e indietro i più nuovi.

ATTENZIONE ALLE QUANTITÀ. Quando cucini, fai attenzione alle quantità. Servi poi porzioni contenute perché si può sempre fare il bis!