TORNA A MILANO IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ANTIMAFIA, DA GIOVEDÌ 11 A SABATO 13 APRILE 2024 ALL’ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

Dopo il successo della prima edizione, torna a Milano “L’impegno di TUTTI – Festival Internazionale dell’Antimafia“ La 2° edizione si terrà da giovedì 11 a sabato 13 aprile sempre a Milano, presso Anteo Palazzo del Cinema, partner anche per quest’anno della manifestazione.

Patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il Festival può contare nuovamente sul fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo e su quello di una platea di 165 sostenitori, grazie ai quali in due mesi abbiamo raccolto più di 5.400 euro! (Chiunque voglia, può donare anche solo 2 euro qui).

Confermati anche i media partner della scorsa edizione: saranno ilFattoQuotidiano.it, testata giornalistica online diretta da Peter Gomez, e RaiPlay Sound, la piattaforma multimediale dedicata all’offerta radiofonica della Rai.

Il Programma della 2° edizione

Il Programma della II edizione del Festival Internazionale dell’Antimafia è composto, come nell’edizione 2023, da 14 panel, suddivisi in 4 Sessioni.

L’accesso a tutti i panel è ad ingresso gratuito previa registrazione tramite i moduli disponibili sul sito del Festival (uno per singoli, l’altro per le classi delle scuole, dalla 3° media in su).

I sostenitori della campagna di crowdfunding del Festival hanno priorità di ingresso (se hanno donato più di 10 euro) e un posto garantito dalla fila 2 alla fila 4 (se hanno donato più di 40 euro). Anche i sostenitori devono compilare il modulo di pre-registrazione per singoli.

Giovedì 11 aprile – Sala Excelsior

La Sessione 1 di giovedì 11 aprile si apre alle 9:00 e sarà condotta da Ester

Castano, giornalista consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco di Milano Beppe Sala e la

prof.ssa Claudia Sorlini, vice-presidente di Fondazione Cariplo.

Il primo panel sarà sulle figure di Giorgio Ambrosoli e Boris Giuliano ed è parte

del percorso di educazione alla legalità e all’etica dello sport “Dipende da NOI“,

promosso da WikiMafia in collaborazione con la squadra di pallavolo

“PowerVolley – Allianz Milano“.

Parteciperanno Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, Marcello Viola,

Procuratore della Repubblica di Milano, Attilio Bolzoni, storico giornalista

antimafia in rappresentanza della famiglia Giuliano, e Stefano Mattachini

Ambrosoli, attivista e nipote di Giorgio Ambrosoli. Condurrà il panel Ilaria

Ramoni, avvocata e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Al termine, vi sarà la cerimonia di conferimento della 1° edizione del Premio alla

Virtù Civile “L’impegno di TUTTI”, quest’anno assegnato ad Annalori Gorla,

vedova di Giorgio Ambrosoli, per i suoi 45 anni di memoria e impegno in difesa

dei valori costituzionali.

Il secondo panel sarà dedicato invece al tema del rapporto tra mafie e città

metropolitane, e vi prenderanno parte Franco La Torre, Attivista e figlio di Pio

La Torre, Lamberto Bertolé, Assessore Welfare Salute del Comune di

Milano, Simona Ronchi, Direttrice della Sede di Milano dell’Agenzia dei Beni

Sequestrati e Confiscati (ANBSC), Francesco Chiodelli, Professore universitario

(Politecnico di Torino, Università di Torino), direttore di OMERO – Research Centre

for Urban Studies e autore del libro “Cemento armato. La politica dell’illegalità nelle

città italiane”. A moderare sarà Barbara Sorrentini, giornalista di Radio

Popolare.

Infine, la giornata si chiuderà con Gherardo Colombo che parlerà dello “Spirito

della Costituzione”, a partire dai temi del suo ultimo libro “Anti-Costituzione”.

Come abbiamo riscritto in peggio i principi della nostra società” (Garzanti). A

condurre sarà il Direttore Artistico del Festival Pierpaolo Farina.

Venerdì 12 aprile – Sala President

La Sessione 2 di venerdì 12 aprile è dedicata alle questioni internazionali ed

europee del crimine organizzato, anche in vista delle importanti elezioni per il

rinnovo del Parlamento Europeo di giugno.

Il primo panel della mattinata, alle 9:00, sarà sulla presenza mafiosa in Europa.

Parteciperanno Michele Riccardi, Professore universitario e Vice-direttore del

centro di ricerca Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore), e Anna Sergi,

Professoressa universitaria (University of Essex). A moderare sarà Pasquale

Quaglia, letterato e attivista di WikiMafia.

Il secondo panel sarà dedicato all’Afghanistan, crocevia criminale di diversi

traffici illegali, abbandonato a se stesso dopo il ritorno al potere dei talebani nel

2021. Parteciperanno Alberto Aziani, Professore universitario e Ricercatore

Transcrime (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Laura Silvia

Battaglia, Giornalista professionista freelance e documentarista, e Nico Piro,

Inviato speciale del Tg3, scrittore e documentarista. Modererà Jacopo Mocchi,

attivista e studente universitario di relazioni internazionali.

Nel terzo panel si tornerà a parlare di mafie in Europa, ma dal punto di vista

della società civile e di come le istituzioni europee si stanno attrezzando per

contrastarle. Parteciperanno Fabrice Rizzoli, Professore universitario Science

Po Parigi e Presidente dell’Associazione Crim’Halt, e Andrea Mattarella,

Avvocato e dottorando LUMSA. A moderare sarà Antonia Vadalà, Cooperatrice

internazionale e attivista di WikiMafia.

Si chiude la mattinata con un panel dedicato alla delicata situazione in Ecuador,

negli ultimi cinque anni scivolato in una condizione molto simile a quella di altri

narcostati sudamericani. Ne parleremo con Tiziano Breda, Associate Analysis

Coordinator for Latin America at Armed Conflict Location & Event Data Project

(ACLED), e Federico Larsen, Giornalista italo-argentino, analista LIMES e

membro dell’Istituto di relazioni internazionali dell’Università Nazionale di La

Plata. A moderare sarà sempre Pasquale Quaglia, letterato e attivista di

WikiMafia.

Sabato 13 aprile mattina – Sala President

La Sessione 3 del Festival si aprirà con un panel dedicato a Pippo Fava, a

quarant’anni dalla morte. Al panel parteciperanno Francesca Andreozzi, Nipote

di Pippo Fava e presidente della Fondazione Fava, Antonio Roccuzzo,

Giornalista, capo-redattore del TgLa7, già fondatore de “I Siciliani” con Pippo

Fava, e Peter Freeman, Giornalista, autore del podcast “Prima che lo uccidano”

(RaiPlay Sound). A moderare Ester Castano, giornalista e consigliera dell’Ordine

dei Giornalisti della Lombardia. Il panel è in collaborazione con RaiPlay Sound.

Il secondo panel è in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa

Italiana e sarà sul tema “Mafia e Giornalismo”. Partecipano Vittorio Di Trapani,

Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), Alessia Candito,

Giornalista “la Repubblica”, e Cesare Giuzzi, Giornalista “Il Corriere della Sera”.

Modererà Pietro Spotorno, studente universitario e attivista di WikiMafia.

Nel terzo si parlerà invece di patriarcato e cultura mafiosa. Ospiti Giulio Cavalli,

Attore, scrittore e autore del libro “I Mangiafemmine” (Fandango Libri), e Claudia

Fauzia, Economista esperta in studi di genere, attivista e Presidente

dell’associazione “Malafimmina”. A moderare Silvia Protino, studentessa

universitaria e attivista di WikiMafia.

Infine, chiude la mattinata un panel importantissimo sui depistaggi dei processi

per la Strage di Via D’Amelio. Aprirà Elena Buscemi, Presidente del Consiglio

Comunale di Milano, per i saluti istituzionali. Parteciperanno Gioacchino Natoli,

Ex-magistrato, già membro del Pool Antimafia, Salvatore Borsellino, Fratello di

Paolo, fondatore del Movimento delle Agende Rosse, e Fabio Repici, Avvocato

di parte civile nei processi Borsellino. Modererà Giuseppe Pipitone, giornalista

de IlFattoQuotidiano.it.

Sabato 13 aprile pomeriggio – Sala President

La Sessione 4 del Festival si aprirà alle 15:00 con un panel dedicato alle

infiltrazioni mafiose nel PNRR e alle truffe ai fondi comunitari.

Parteciperanno Danilo Ceccarelli, Magistrato, Coordinatore Indagini di

Contrasto alla Criminalità Organizzata della Procura Europea (EPPO), e Roberto

Montà, Presidente di Avviso Pubblico. A moderare Peter Gomez, giornalista,

direttore de IlFattoQuotidiano.it.

Si prosegue alle 16:10 con un panel di estrema attualità su “Mafia e Carcere”.

Interverranno Sebastiano Ardita, Magistrato, procuratore aggiunto di Catania e

autore del libro “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere”

(Solferino), e Valentina Alberta, Presidente della Camera Penale di Milano.

Modererà Marco Griguolo, avvocato e attivista di WikiMafia.

Gran finale sul tema “Mafia e Politica nella Seconda Repubblica” con Nino Di

Matteo, Magistrato, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e

autore del libro “Il colpo di spugna” (Fuoriscena), e Giuseppe Pipitone,

Giornalista de “IlFattoQuotidiano.it”. A moderare Pierpaolo Farina, sociologo,

creatore di WikiMafia e direttore artistico del Festival.

Info e Contatti

Il Festival è promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie

(www.wikimafia.it) ed è interamente organizzato dai volontari dell’enciclopedia.

Direttore Artistico è Pierpaolo Farina, sociologo e ideatore di WikiMafia.

I materiali per la stampa insieme al modulo di accredito per giornalisti sono

disponibili nella pagina ad hoc.

Per contattare l’organizzazione per ulteriori informazioni oppure per chi fosse

interessato a sostenere il Festival con la propria azienda, si può usare questo

modulo oppure scrivere a info@festivalantimafia.org