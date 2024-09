LA BIBLIOTECA DI BECCARIA E L’AMBROSIANA

Alla morte di Beccaria la sua biblioteca, comprendente i suoi manoscritti, le opere a stampa e vari cimeli personali, passò al figlio Giulio Beccaria, che a sua volta la lasciò in eredità alla moglie Antonietta Curioni de’ Civati. Donna Antonietta, significativamente, nel proprio testamento olografo del 29 marzo 1866, si augurava che le figlie si impegnassero a collocare questo prezioso patrimonio culturale «in qualche pubblico istituto a perpetua memoria dell’illustre filosofo, come per esempio nella Biblioteca Ambrosiana, già ricca di monumenti e di altre illustrazioni patrie». Questo auspicio non si realizzò subito, perché la biblioteca di Cesare Beccaria giunse a un suo genero, il commendatore milanese Angelo Villa Pernice, noto bibliofilo, oltre che economista, amministratore pubblico e politico.

Quando, nel 1910, dopo la morte del marito, la moglie donna Rachele Villa Pernice, donò tutto il patrimonio librario di famiglia alla Biblioteca Ambrosiana, vi giunse anche il fondo di manoscritti e di stampati appartenuto a Cesare Beccaria: si compiva così quanto aveva auspicato con preveggenza la marchesa Antonietta Curioni de’ Civati. Questa generosa donazione, di alto mecenatismo culturale, fu facilitata dai fratelli Nogara (in particolare Giuseppe, Bernardino e Bartolomeo), parenti di Rachele Villa Pernice, che fecero da mediatori con monsignor Achille Ratti, allora Prefetto della Biblioteca Ambrosiana.