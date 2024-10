L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha avuto accesso a fondi europei del Programma Erasmus per finanziare una parte della formazione che nel 2025 proporrà ai propri iscritti. L’idea è permettere di acquisire competenze su temi prioritari formandosi presso istituzioni europee, aziende editoriali, centri di ricerca. Soggiorni studio, da una o più settimane, a spese dell’Ordine. In cambio di cosa? Del fatto che questi giornalisti si impegnino a diffondere le competenze acquisite attraverso un numero minimo di corsi da organizzare dentro il nostro sistema di formazione obbligatoria continua. Un patto insomma: l’Ordine paga una formazione internazionale a chi è disponibile a formare (in Italia) altri colleghi.

I primi corsi di formazione OgL-Erasmus si svolgeranno a partire dalla primavera 2025, e questo è il momento per noi di raccontarvi le modalità di questa formazione.

Sulle tematiche, pur essendo ancora in fase di progettazione vi anticipiamo due aree prioritarie nei prossimi mesi: le questioni ambientali, e in particolare quelle che attengono ai cambiamenti climatici. E le questioni legate alla difesa della libertà di informazione, in tutte le sue declinazioni: dai modi per assicurare protezione fisica ai giornalisti e alle loro fonti, alla sicurezza digitale, alla difesa legale in caso di cause temerarie.

Ma intanto, per chi volesse candidarsi a seguire queste formazioni, ecco alcune cose da sapere sul programma OgL Erasmus 2025.

Tempistiche. Le formazioni durano da 5 a 10 giorni, a cui si aggiungono i giorni di viaggio. Si svolgono in presenza, in una città europea. Ovviamente concedono crediti formativi.

Costi. Sono interamente a carico dell’OgL, salvo una quota simbolica (100 euro) che chiederemo a ogni partecipante come diritti di segreteria.

Reciprocità. Chi partecipa si impegna a trasferire ad altri colleghi le competenze che acquisirà, facendo da relatore in corsi di formazione che organizzeremo in Italia. È una logica di reciprocità: l’OgL finanzia una formazione e chi la riceve la mette a disposizione dei colleghi.

Gruppo. Le formazioni sono di gruppo: bisogna essere disponibili a lavorare in team. Ogni soggiorno di studio sarà preceduto da due riunioni preparatorie. Inoltre, ogni formazione prevede anche lavori collettivi, alcuni dei quali avranno un approccio laboratoriale.

Tempi di selezione. Nel form che troverete in basso potete candidarvi a partecipare al programma Erasmus dell’OgL. È una manifestazione di interesse: significa che siete interessati, cioè disponibili a essere selezionati per partecipare ai corsi. La manifestazione di interesse sarà aperta fino a metà novembre. Le formazioni si svolgeranno entro agosto dell’anno prossimo. La selezione dei partecipanti e la formazione dei gruppi si svolgeranno almeno tre mesi prima,

Criteri di selezione. Formeremo i gruppi in base ai vostri interessi, al vostro curriculum e alla loro congruità rispetto alle formazioni che vi proporremo e che diffonderemo sui nostri canali (Newsletter e sito). Sarete contattati singolarmente. È richiesto essere in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, sarà data precedenza ai colleghi con il reddito più basso.

Flessibilità. Date e durata del soggiorno non possono essere modulate sulle esigenze dei singoli partecipanti. Non sarà cioè possibile anticipare o posticipare data di arrivo e partenza o contrattare i giorni di partecipazione.

Logistica. Le partenze e gli arrivi saranno tutti da Milano. L’accomodation sarà in camere doppie. È prevista un’assicurazione sanitaria a carico dell’OgL.

Questo è il modulo per manifestare interesse a partecipare al programma OgL-Erasmus 2025.

Non impegna a partecipare: se verrete selezionati, potrete accettare o rinunciare, e se non accetterete, potrete comunque essere selezionati per una formazione successiva nel corso dell’anno. La candidatura inviata rimane cioè valida per tutte le formazioni Erasmus che verranno effettuate nel 2025.

Infoday online il 7 ottobre alle ore 10.30 (qui trovate il link). Chi non fosse libero quel giorno e a quell’ora non si preoccupi: in una zona del sito che chiameremo Erasmus troverà tutte le informazioni e le slide che saranno presentate quel giorno. E per altri dubbi potrete scrivere a Formazione@odg.mi.it