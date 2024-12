“Un taglio dei tassi più aggressivo da parte della Bce, unito all’atteso miglioramento dei PMI manifatturieri e all’imminente lancio del fondo di fondi nella prima parte del 2025, dovrebbe sostenere le mid-small cap italiane”. È la view di Andrea Scauri, gestore azionario Italia presso Lemanik.

I dati macroeconomici di novembre hanno confermato la solidità dell’economia statunitense, mostrando solo una lieve perdita di slancio. In Europa, la ripresa rimane debole, mentre in Cina le prospettive economiche dipenderanno dagli stimoli che le autorità metteranno in atto (prossima catalizzatrice la Central Economic Work Conference) e dall’evoluzione della politica commerciale statunitense.

Al momento manteniamo una visione neutrale/leggermente positiva sui mercati azionari, in attesa che alcuni catalizzatori acquisiscano maggiore visibilità e inizino a concretizzarsi in Europa, dove gli indici scambiano a valutazioni significativamente più basse rispetto agli Stati Uniti. Tra i fattori chiave da tenere d’occhio: la Bce potrebbe attuare tagli dei tassi più significativi del previsto; nuove misure di stimolo in Cina; la possibilità di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina; cambiamenti di leadership in Germania, con un allentamento delle regole fiscali e nuovi stimoli economici.

Guardando al 2025, ci aspettiamo un’economia globale su livelli simili a quelli del 2024 (circa +3,2%), con significative divergenze regionali e banche centrali meno sincronizzate. L’elemento critico sarà Trump, con effetti degli interventi sul commercio, la deregolamentazione, la politica fiscale e l’immigrazione difficili da prevedere nella loro portata. Con le banche centrali che hanno un ampio margine di manovra per tagliare i tassi e iniettare liquidità per finanziare i crescenti deficit pubblici, e considerando la prospettiva di un’economia che eviti la recessione, continuiamo a vedere le azioni come una copertura migliore rispetto alle obbligazioni.

“In questo contesto abbiamo apportato alcune modifiche al nostro portafoglio”, sottolinea Scauri. “In particolare un aumento della posizione su Banco BPM, dove ci aspettiamo un rilancio del prezzo dell’offerta da parte di Unicredit. Una nuova posizione costruita su Diasorin, sulla scorta di un atteso miglioramento dell’attività negli Stati Uniti. Una nuova posizione su Interpump, poiché riteniamo che l’esposizione industriale all’attività statunitense possa giocare un ruolo di traino per una società di qualità, che tratta vicino alla parte inferiore del range di valutazione.

“Abbiamo un approccio molto selettivo su banche e small/mid cap e non investiamo in nomi industriali ciclici”, continua Scauri. “Abbiamo mantenuto il nostro posizionamento sul Monte dei Paschi e questo approccio si riflette anche nel nostro investimento in Tenaris. Non abbiamo investito in Stellantis e STM perché continuiamo a ritenere che entrambi i titoli non abbiano ancora toccato il fondo. Abbiamo infine mantenuto l’esposizione a Telecom Italia Savings e Unipol”.