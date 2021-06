La nuova piattaforma per la virtualizzazione della filiale, nata dalla collaborazione tra Cassa di Risparmio di Volterra, storico Istituto di Credito che opera capillarmente sul territorio toscano, e Armundia Group, digital company specializzata nel progettare e fornire soluzioni Fintech e Insurtech, amplia l’offerta dei servizi digitali innovativi della Banca verso la propria clientela. La piattaforma Armundia Face2Face, che CRV propone con il nome di Filiale Virtuale, consente al cliente di mantenere anche a distanza il contatto umano con il proprio consulente attraverso l’innovazione digitale di una video chiamata live. L’obiettivo è quello di valorizzare il legame con il territorio e le persone, convergendo sulle nuove tecnologie di relazione che garantiscono le fondamentali funzioni di uno sportello bancario.

Filiale Virtuale è una piattaforma web di video meeting e video chat professionale di ultima generazione, che svolge tutte le funzioni necessarie alla virtualizzazione di alcuni servizi erogati dalle filiali in modo totalmente conforme alle normative, coniugando i vantaggi di una relazione fisica tradizionale (capacità di ascolto, intercettazione dei bisogni, attenzione, contatto visivo, tocco umano, interazione) con quelli tipici di un servizio digitale da remoto (comodità, rapidità, puntualità, ubiquità). Il sistema consente ai clienti di prenotare un appuntamento e incontrare “in remoto” il proprio consulente anche quando non si è nella stessa città o non ci si può recare fisicamente in banca. Uno strumento all’avanguardia, che permette anche di sottoscrivere contratti a distanza grazie all’integrazione di sistemi di firma elettronica qualificata.

Grazie a Filiale Virtuale, la strategia della Banca toscana si rafforza con un elemento di rilancio verso un’ulteriore opportunità di crescita per la relazione Banca/Cliente. Con gli strumenti digitali messi a disposizione da Armundia Group, CRV sceglie un percorso sostenibile di innovazione basato su un modello di servizio che permette un rapporto alternativo e non sostitutivo con il Cliente, assicurando fattori fondamentali quali il valore dell’accoglienza e la qualità del rapporto diretto, faccia a faccia, tra utente e operatore. Una strategia che si integra perfettamente con le dinamiche tradizionali di una Banca fortemente radicata nel territorio come lo è CRV.

“Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà storica come Cassa di Risparmio di Volterra, tra le prime a credere nelle potenzialità della nostra piattaforma. Il successo del progetto dimostra che le nuove tecnologie digitali abbinate a sistemi avanzati di sicurezza e compliance normativa possono aprire la strada a un nuovo, ulteriore modo di fare banca che mette il cliente al centro di servizi capillari, ibridi, sempre più evoluti e personalizzati. Rendere accessibile, facile e immediato ogni momento di contatto con il cliente, a prescindere dalla prossimità fisica e geografica con la filiale, è per la banca del futuro un fattore strategico che coniuga fisico e digitale” – dichiara Gianluca Berghella, CEO e Presidente di Armundia Group.

“Il mondo dell’information technology è ormai riconosciuto come un motore trainante dei processi di cambiamento nel mondo bancario. Le nuove tecnologie offrono alle banche l’opportunità di modificare la loro presenza sul mercato grazie alla nascita di nuovi canali distributivi, immediatamente integrabili con quelli esistenti. Accanto alle tradizionali filiali che assicurano alla clientela il “contatto umano”, vogliamo integrare l’offerta aggiungendo altri canali che consentano alla Banca di interagire maggiormente con il consumatore. La nostra idea di omnicanalità, decisa e compatibile con le caratteristiche della Cassa, rappresenta il prossimo passo per avvicinare sempre più CRV alla propria clientela. La creazione di valore per il Cliente della Cassa è comunque il presupposto per l’esistenza e lo sviluppo della domanda, e l’efficienza è il presupposto per il raggiungimento e il mantenimento della redditività dell’offerta. Per questi motivi Armundia Group con il progetto Face2Face ha rappresentato un partner strategico importante per la crescita e l’evoluzione progettuale di CRV” – dichiara Stefano Picciolini, Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Volterra.

Filiale Virtuale è attiva da marzo su tutte le filiali di CRV con una progressiva crescita dei servizi disponibili a favore dell’utenza che già oggi prevede la sottoscrizione di nuovi contratti per servizi bancari, oltre alla maggior parte delle operazioni di cassa in conto corrente come bonifici, MAV, RAV e pagamenti di bollettini. Una costante di tutte le operazioni è il livello di sicurezza garantito dalla piattaforma grazie a un sistema di crittazione Peer to Peer della sessione, che migliora notevolmente anche le performance tra dispositivi mobili.