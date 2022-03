Banca Capasso (Gruppo IBL Banca) cresce ancora e apre la sua prima filiale nella capitale, in Via Boncompagni 25, una delle principali vie del quartiere Ludovisi, a due passi da Via Veneto e dal centro storico di Roma.

La nuova apertura di Banca Capasso – che per la prima volta esce dai confini regionali campani – riflette il processo di sviluppo impresso dall’ingresso nel Gruppo Bancario IBL Banca e la ricerca di spazi di crescita sul mercato romano bancario proponendosi come realtà dedicata a famiglie e imprese.

La filiale si sviluppa su una superficie di circa 250 mq, con spazi e postazioni pensati per garantire comfort, tranquillità e riservatezza. La struttura intende essere un punto di contatto per le diverse esigenze finanziarie della clientela e si caratterizza per la forte vocazione consulenziale diretta, mantenendo un approccio di vendita tradizionale integrato da servizi tecnologici avanzati.

Il portafoglio prodotti, per privati, professionisti e Pmi, include un’ampia gamma di finanziamenti, conti, prodotti di risparmio e d’investimento. La filiale è dotata anche di un’area interna con “Cassa Self Assistita” per effettuare in autonomia diverse operazioni e di un ATM evoluto esterno sempre aperto.

Alla tradizionale attività di banca retail e commerciale, Banca Capasso – in seguito al suo ingresso nel Gruppo Bancario IBL Banca – affianca anche una specifica specializzazione nel segmento NPE grazie ad una struttura interna dedicata. In quest’ambito l’obiettivo è quello di operare sul mercato dei crediti NPE attraverso posizioni secured large ticket, UTP e sofferenze single name con un target di investimenti al 2023 di circa 300 milioni di euro.

Anche la nuova sede della direzione generale di Banca Capasso è stata stabilita in Roma in Via Boncompagni 15, in un importante edificio – quattro piani con doppio cortile per un totale di oltre 5.000 mq – recentemente acquisito dal Gruppo Bancario IBL Banca e che rappresenta un asset di pregio nel mercato immobiliare capitolino.

Alla guida di Banca Capasso con il ruolo di Amministratore Delegato, Giovanni Boccuzzi, manager con un’esperienza trentennale che ha ricoperto ruoli di rilevanza strategica in gruppi bancari nazionali.

Con la nuova apertura romana, salgono complessivamente a 7 le filiali di Banca Capasso.