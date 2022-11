FNSI Si eleggono i delegati.

Il 29° Congresso della Stampa italiana si terrà a Riccione dal 14 al 16 febbraio 2023.

Come in occasione del precedente Congresso, svoltosi a Levico Terme, in Trentino, saranno tre i giorni delle assise. In questi giorni le Associazioni Regionali di Stampa stanno eleggendo i 312 delegati che prenderanno parte ai lavori e saranno chiamati a rinnovare i vertici del sindacato.



Nelle stesse date in Lombardia si procede all’elezione delle Cariche Sociali ALG – Associazione Lombarda Giornalisti (possono votare solo i giornalisti iscritti al sindacato). Il nostro direttore Paolo Brambilla (nella foto) è candidato per i pubblicisti nella lista di Non Rubateci il Futuro-Giornalisti#Controcorrente (lista collaboratori) sia per FNSI, sia per ALG. Nelle stesse date in Lombardia si procede all’elezione delle(possono votare solo i giornalisti iscritti al sindacato).(nella foto)nella lista di(lista collaboratori) sia per FNSI, sia per ALG.

In Lombardia si vota sia per FNSI, sia per ALG, online il 2-3-4-5 dicembre 2022. Un sito in presenza è allestito anche presso la sede dell’ALG – Associazione Lombarda Giornalisti in via Monte Santo 7, a Milano (MM Repubblica).

Le liste in Lombardia – Tutte le liste sono state ammesse

PROFESSIONALI

Cariche Sociali ALG

Stampa Democratica – 175 firme valide

Nuova Informazione – 115 firme valide

Non Rubateci il Futuro-Giornalisti#Controcorrente

Impegno Sindacale Unitario – 138 firme valide

Senza Bavaglio – 106 firme valide

Unità Sindacale–MIL – 95 firme valide

Movimento Liberi Giornalisti – 73 firme valide

Delegati al Congresso

Stampa Democratica – 166 firme valide

Nuova Informazione – 135 firme valide

Non Rubateci il Futuro-Giornalisti#Controcorrente

Impegno Sindacale Unitario – 138 firme valide

Senza Bavaglio – 110 firme valide

Unità Sindacale–MIL – 99 firme valide

Movimento Liberi Giornalisti – 94 firme valide

COLLABORATORI

Cariche Sociali ALG

Non Rubateci il Futuro-Giornalisti#Controcorrente

Movimento Liberi Giornalisti

Collaboratori Dignità e Garanzie

Senza Bavaglio

Delegati al Congresso

Collaboratori Dignità e Garanzie–Giornalisti#Controcorrente

Movimento Liberi Giornalisti

Senza Bavaglio

VADEMECUM ELEZIONI FNSI 2022

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo Alg e l’elezione dei delegati al XXIX Congresso nazionale Fnsi i può votare SOLO ONLINE, dalle ore 10 del 2 dicembre alle ore 18 del 5 dicembre SENZA INTERRUZIONI con i propri mezzi informatici. Ma dalle 10 alle 18 di ognuno dei quattro giorni funziona nella sede dell’Alg di via Montesanto 7 un seggio elettronico (con assistenza tecnica). Possono votare solo gli iscritti che hanno pagato le quote (ma ci si può mettere in regola fino alle ore 16 del 5 dicembre).

Ciascun iscritto riceverà al proprio indirizzo e-mail da elezioni-ALG2022@evoting.it un CODICE e una PASSWORD, senza i quali non si potrà votare (Conservatelo). Chi non ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica all’Alg riceverà invece una raccomandata con i due dati (Conservateli)

Una volta in possesso di codice e password, si procede così:

Andare sul sito alg.it Un bottone vi rimanderà alla pagina di autenticazione dove ci si deve identificare con il codice utente e la password ricevuti. Poi occorrerà inserire il proprio numero di cellulare per poter ricevere via sms il codice OTP (il PIN di 6 cifre necessario per completare l’autenticazione). Sulla schermata ora vi compariranno le indicazioni delle due votazioni. Procedete una per volta. Vi appariranno ora le liste (nell’ordine in cui sono state depositate) fra cui scegliere. Prima però si possono dare le preferenze cliccando nello spazio indicato a fianco di ciascun candidato. Confermare sull’apposito pulsante. Il sistema indicherà chiaramente la scelta fatta e chiederà una ulteriore conferma oppure darà la possibilità (pulsante “Indietro”) di tornare alla pagina precedente o (pulsante “Esci”) di uscire e votare successivamente. Dopo la seconda conferma non si potrà più modificare la scelta e da quel momento verranno proposti solo candidati inseriti nella lista indicata. La mancata scelta di una qualsiasi lista equivale a votare Scheda Bianca. In questo caso non sarà possibile scegliere alcun candidato per la votazione di riferimento. Per le cariche sociali potranno essere votati tutti i candidati della lista prescelta. Per i Delegati professionali al Congresso potranno essere espresse fino a 36 preferenze, per i collaboratori fino a 8. La scelta avviene cliccando sul quadratino accanto al nome del candidato. Completate le scelte, si deve cliccare su “Conferma Preferenze”. Nella schermata successiva verranno riassunte le scelte fatte e la richiesta di confermarle. L’alternativa è “Indietro” per tornare alla pagina precedente ed eventualmente modificarle. Concluse queste operazioni, si tornerà alla pagina iniziale dove appariranno le scritte “Hai già votato”. A quel punto potrai procedere con l’altra votazione. Completata anche la seconda votazione cliccando su “Esci” si concluderà la procedura. Alla fine di ogni votazione riceverai una mail di conferma. Se durante il collegamento, non viene fatta alcuna operazione per oltre 20 minuti la sessione scade ed è necessario effettuare un nuovo collegamento. Le scelte fatte e confermate in precedenza sono comunque salvate in automatico.

Per problemi nell’utilizzo del portale, per richiedere una nuova password o verificare la propria posizione amministrativa, contattare il Servizio Assistenza Voto Elettronico – fra le ore 10 e le ore 18 di ciascuna delle quattro giornate – ai seguenti recapiti:

email: assistenzavoto2022@alg.it (attiva dalle ore 9 del 2 dicembre) telefono: 02 6375204/211 oppure il centralino ALG 02 6375.1