Senza Veli Sulla Lingua porta una rassegna culturale a MIND dedicata ai ragazzi. L’obiettivo? Ispirarli.

Tempi di covid quelli di 3 anni fa, l’inizio di un nuovo periodo storico segnato dalla quarantena, la mancanza di contatto diretto, fisico, con i propri cari, colleghi e compagni di scuola. La DAD, l’inizio delle videochiamate, lo stringersi forte come una catena umana davanti a cosa? Davanti alle incertezze del futuro.

Due anni pieni di continui stop e riprese che inevitabilmente hanno segnato le vite di ciascuno di noi e le menti dei ragazzi. Cosa ne è stato del futuro? Un tema delicato.

L’eccellenza al servizio dei giovani

È per questo motivo che l’Associazione Senza Veli Sulla Lingua, impegnata da anni a livello nazionale contro la violenza di genere, inaugura a Milano -sede legale dell’associazione- “L’eccellenza al servizio dei giovani”. Progetto fortemente voluto dall’avv. Ebla Ahmed, Presidente di SVSL, per presentare ai ragazzi dei modelli cui ispirarsi: “Due anni di alienazione e di distanza forzata hanno spento le menti dei giovani che hanno fame e voglia di sognare, creare, imparare. Vogliamo dare esempi di donne e uomini che ce l’hanno fatta e hanno creato progresso, conoscenza e sapere. Solo in questo modo possiamo contribuire alla formazione concreta ed efficace di giovani donne e uomini, affinché siano artefici del proprio futuro”.

Tutta la rassegna culturale è promossa dall’Associazione Senza Veli Sulla Lingua con il contributo di Fondazione di Comunità Milano

Senza Veli Sulla Lingua. Mercoledì 15 marzo

La rassegna si aprirà ufficialmente mercoledì 15 marzo alle ore 10:00 nell’Auditorium di Fondazione Triulza, all’interno del distretto innovativo di MIND Milano Innovation District, l’ex Area Expo che oggi è diventata spazio d’incontro tra persone, progetti, idee e futuro, in un’ottica di condivisione e conoscenza. L’evento è pensato per le scuole ed è aperto al pubblico. Il primo incontro è dedicato ad Arrigo Castelli, inventore del registratore a nastro e dell’elettrocardiografo scrivente, il genio italiano che incise le voci degli astronauti durante la missione Apollo 11.

Per l’occasione verranno esposti circa 80 registratori dove i giovani potranno incidere le voci, improvvisare una trasmissione radiofonica, capire come è stato inciso il battito del cuore e tanto altro ancora. Sono attesi 600 studenti della Lombardia, ma potranno partecipare tutte le scuole con la possibilità di seguire anche in diretta streaming.

Un’esperienza dinamica che vedrà confrontarsi esperti di diversi settori e ragazzi.

Tra i relatori Mirco Roppolo collezionista e dj set vintage, Suor Monia Alfieri, membro Consiglio Nazionale Scuola CEI e nota opinionista tv, il Dott. Massimo Milani cardiologo, l’avvocato Ivano Chiesa e l’esperto in campo di difesa Alessandro Bon. Moera la giornalista e inviata tv Sonia Bedeschi.

Seguiranno gli altri eventi dedicati a Gae Aulenti il 19 aprile e Alda Merini il 24 maggio.

La rassegna culturale è sostenuta, tra gli altri, anche da Regione Lombardia.

Questo il link per la diretta youtube del 15 marzo a partire dalle 10:15

