Per il secondo anno, EWA – Empowering Women in Agrifood è stato lanciato in Italia da EIT Food con il supporto del Future Food Institute. L’iniziativa è promossa in 11 Paesi (Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Romania e Ucraina) con l’obiettivo di far emergere lo straordinario potenziale dell’imprenditoria femminile, risolvendo alcune tra le più importanti sfide del settore agroalimentare: superare il divario di genere ancora esistente, promuovere la presenza femminile in posizioni dirigenziali e e aumentare il numero delle start-up guidate da donne.

La selezione effettuata da EWA rappresenta un percorso concreto in cui dieci talentuose donne innovatrici italiane avranno l’opportunità di intraprendere un programma di formazione della durata di sei mesi per creare soluzioni di business progettate e realizzate interamente da donne.

Ecco le dieci imprenditrici selezionate in Italia

L’obiettivo è quello di far emergere le straordinarie potenzialità che l’imprenditoria femminile esprime, promuovendo l’inclusività e la diversità e aumentando il numero di start-up fondate da donne.

Martina Riolino – Zoé Food Evolution | È il primo ristorante fast-casual interamente dedicato alla pasta fresca artigianale 100% vegetale. Nasce da una visione di una società migliore in cui l’impegno etico e ambientale guida ogni decisione. I focus principali sono: sostenibilità delle materie prime, inclusività sul posto di lavoro, ricerca della qualità e passione per l’innovazione.

Tiziana Mori – TA.P.T.A | Il suo obiettivo è quello di creare manager nuovi e professionalizzanti dove opera per implementare il turismo culturale ed esperienziale in diversi territori. I focus principali sono: empowerment femminile, guide turistiche esperienziali, maggiore attrattività per le famiglie e valorizzazione dei territori con un connubio tra arte, musica ed enogastronomia.

Giorgia Volpe – ECOSISTEMA | L’idea alla base è quella di creare un programma di benessere per migliorare gli ecosistemi umani e naturali proteggendo anche l’ambiente attraverso l’educazione.

Serena Vacca – RestartSoil | Si concentra sul noleggio di attrezzature per l’agricoltura rigenerativa 4.0 per il suolo. Aiutano le aziende a scegliere l’attrezzatura giusta per le loro esigenze e la struttura del terreno. Attraverso il servizio di noleggio specializzato in agricoltura rigenerativa di precisione, forniamo mezzi, assistenza e tecnologia alle aziende agricole per praticare un’agricoltura a minor impatto ambientale e maggiore redditività.

Alessandra Loi – Casalana | Si concentra sulla filiera della lana di pecora in Campania, al fine di recuperare la lana da queste lavorazioni. Gli obiettivi alla base sono valorizzare le tradizioni rurali legate alla creatività artigianale, valorizzare il ruolo di difesa delle aree rurali e recuperare un materiale agricolo considerato un rifiuto.

Diana Zagarella – OlivAir | Progetta droni per la raccolta delle olive. L’obiettivo è automatizzare diversi processi lunghi, ridurre al minimo i danni alle piante e all’ambiente e aumentare la produttività. Le eliche dei droni sono progettate per generare forti venti mantenendo il drone in volo. Il vento prodotto dalle eliche agisce imponendo vibrazioni sui rami che provocano la caduta dei frutti.

Isabel Marin – Fabna | La visione di Fabna nasce dalla volontà di valorizzare le competenze e i valori implementati nella nostra azienda apistica. Ciò sarà ottenuto attraverso l’organizzazione di progetti e workshop creati sulla base del know-how di un esperto esterno. L’obiettivo principale è la creazione di una comunità forte.

Allegra Fregosi Coen Gialli – Luogo Comune | Offriamo prodotti sostenibili e soluzioni rispettose dell’ambiente per la casa e l’ufficio, promuovendo uno stile di vita ecologico e riducendo gli sprechi. Progettiamo prodotti stampati in argilla autoirrigante in 3D per ridurre lo spreco di acqua, progettiamo mobili ecologici durevoli. Educhiamo la comunità su pratiche e risorse eco-compatibili.

Elena Umanità – Cucina Verde| L’obiettivo è vendere online piani nutrizionali e percorsi benessere. La vendita di piatti a base vegetale avverrà con la collaborazione dei nostri nutrizionisti e chef consultant sulla piattaforma online. Sarà inoltre possibile affittare spazi cucina professionali. Vogliamo promuovere il benessere di corpo, mente e anima.