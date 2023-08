In esclusiva per il mese di Agosto, Smart Bank offre un conto deposito vincolato per 5 anni a un tasso incrementale del 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%.

COME FUNZIONA LO STEP UP?

Il conto deposito offre un interesse fisso lordo incrementale di 4% il primo anno, 4,5% il secondo anno, 5% il terzo anno, 5,5% il quarto anno e 6% il quinto anno.

Il conto deposito ha un periodo di raccolta fino al 6 settembre. data ultima per bonificare la somma desiderata da vincolare

Il deposito ha un’unica data di emissione, cioè 8 settembre e pagherà l’interesse ogni anno in quella data

: ogni anno, la banca ha la scelta se mantenere il prodotto o ripagare oltre all’interesse anche il capitale iniziale. In questo caso però l’impegno della banca termina anticipatamente e il sottoscrittore non potrà più fruire di queste condizioni. Logicamente ci saranno altre proposte per poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente. I risparmi, fino a 100 mila euro, sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

L’imposta di bollo a carico della banca

Otter è la piattaforma digitale di Smart Bank dove creare un profilo e selezionare il conto deposito preferito. Ci sono anche tutte le informazioni sui conti deposito Smart e la documentazione necessaria per prendere una decisione.

La sottoscrizione online richiede meno di 10 minuti

Smart Bank

Smart Bank è nata nel 2022 con l’obiettivo di diventare una powerhouse globale per gli investimenti. Fornisce soluzioni cross-asset per il mercato B2B2C, tra cui azioni, obbligazioni, credito, FX e derivati. Collabora con le più importanti istituzioni finanziarie del mondo per offrire soluzioni finanziarie estremamente flessibili. Il team esecutivo ha una esperienza bancaria globale in prodotti finanziari complessi e si impegna a essere al servizio dei clienti, a valorizzare i dipendenti e a fornire i migliori servizi.