Come noto la Finma non ha svolto un ruolo secondario nell’acquisizione orchestrata dal Consiglio federale, che ha messo in campo garanzie statali ed è uscito dall’ordinamento giuridico ordinario: essa ha in particolare adottato la decisione di portata storica di azzerare il valore delle ormai tristemente famose obbligazioni convertibili AT1 (Additional Tier 1) di Credit Suisse, per un valore totale di circa 16 miliardi di franchi. Questo ha provocato un terremoto sui mercati finanziari – e sono fioccati centinaia di ricorsi e richieste di risarcimento nei confronti della Confederazione – ma ha ridotto in modo drastico i debiti di CS, che è stata acquistata da UBS per 3 miliardi di franchi. L’effetto si è visto nei risultati trimestrali odierni: UBS ha conseguito un utile netto di 28,9 miliardi di dollari (25,4 miliardi di franchi) che include un utile contabile di pari importo (cosiddetto goodwill – avviamento – negativo) proprio in relazione all’acquisizione.