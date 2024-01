— Lexi Love —

Secondo quanto riportato sull’edizione inglese del “The Economic Times” sta nascendo una stella nel mondo dell’intrattenimento, Lexi Love, la modella creata dall’Intelligenza Artificiale: instaura rapporti emotivi profondi con gli uomini, può guadagnare 30.000 dollari e riceve 20 vere proposte di matrimonio da altrettanti cultori del web innovativo… ogni mese. Ma, avete capito, Lexi Love non è un essere umano. È un prodotto dell’intelligenza artificiale, sviluppato da una società chiamata Foxy AI. È stata pensata come una giovane donna con capelli biondi, occhi azzurri e un corpo molto … tonico.

In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese “The Sun”, Sam Emara, CEO di Foxy AI, ha dichiarato: “Con la sua crescente popolarità, Lexi è diventata una redditizia fonte di reddito, guadagnando attualmente circa 30.000 dollari al mese dalle sue interazioni sul sito web”.

Il redattore di tecnologia e scienza Charlotte Edwards aggiunge “Lexi sta rompendo le barriere e cambiando il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale”

La modella VIRTUALE guadagna centinaia di migliaia di dollari all’anno chattando con uomini soli

Si dice che Lexi sia in grado di formare profonde connessioni emotive con gli esseri. Nonostante non sia umana, si dice che Lexi formi una “forte connessione emotiva con gli ammiratori”.

Può inviare testi, messaggi vocali e persino foto su richiesta. La modella virtuale funziona 24 ore su 24 ed è disponibile a tutte le ore per chattare con ammiratori paganti. Parla anche più di 30 lingue, quindi entra in contatto con ammiratori in tutto il mondo.

In un comunicato Foxy AI ha dichiarato che numerosi ammiratori hanno contattato l’azienda e hanno implorato di incontrare Lexi Love. È così brava a chattare con i suoi fan che sembra proprio che alcuni uomini siano convinti che lei sia una persona reale.

Infatti anche il New York Post pubblica con una punta di malizia: “Un’azienda britannica ha creato una modella bionda tettona (scusate ma è la traduzione più vera del termine busty) dotata di intelligenza artificiale per comunicare con uomini soli e innamorati – e sta già guadagnando quasi 30.000 dollari al mese. Lexi Love nasce da un’idea dei dipendenti di Foxy AI, che hanno progettato il modello realistico per essere una “fidanzata perfetta per molti uomini” con “caratteristiche impeccabili e stile impeccabile”. Anche se la bellezza dagli occhi azzurri potrebbe essere immaginaria, i sentimenti che esprime nei suoi migliaia di abbonati sexy sono molto reali.