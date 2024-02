Non perderti gli eventi del mese!

In mostra le opere più iconiche e amate, una “Wild Odyssey” che ti sorprenderà.

Per sancire il connubio tra arte e buon cibo, il team Deodato Arte racconterà la mostra durante la cena di venerdì 8 marzo !

Continua la nostra collaborazione con Crazy Pizza : l’esclusivo ristorante londinese ospiterà per una settimana una curata selezione di opere di Andy Warhol .

Per l’occasione, insieme a una speciale selezione di opere, Daniele Fortuna sarà presente con un’emozionante live performance.

Esposte le opere più significative della nostra collezione , in collaborazione con il Polo Culturale di Vieste.