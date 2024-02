L’ultimo libro di Beppe Scienza

I NOSTRI SOLDI E L’INFLAZIONE Pagine: 208 | Prezzo: 15,90 euro

Beppe Scienza fa il punto sulle migliori strategie di risparmio spiegando con chiarezza cos’è e come funziona l’inflazione, un termine d’uso quotidiano ma spesso non conosciuto appieno

L’inflazione è sempre in agguato per i risparmi e la previdenza. Ha massacrato il potere d’acquisto della lira ben tre volte nel XX Secolo e, come si è visto, anche l’euro non è vaccinato contro tale pericolo. Nel 2022 i prezzi sono cresciuti dell’11,3%. Aumenti del costo della vita arriveranno con la fine del mercato tutelato dell’energia e il ribaltamento sui cittadini della spesa sanitaria.

Ma ora esistono soluzioni che negli anni ’70-’80 non c’erano: Btp Italia, Btp-i e titoli esteri come Oatei o Bund-ei. Purtroppo sono strumenti complicati e il libro I nostri soldi e l’inflazione li spiega in dettaglio, anche per chi è privo di competenze specifiche.

Una guida utilissima per difendere i propri risparmi

Il risparmiatore ha bisogno di sicurezza. Ma non può bastargli la garanzia di recuperare la somma investita, magari con qualche interesse, se poi ci rimette in potere d’acquisto. A partire dal 2021-2022, l’inflazione è tornata all’improvviso. Con gli stessi soldi ora si compra di meno. E può sempre risalire, perché l’euro non è vaccinato contro questo pericolo.

Per proteggere i risparmi dal carovita abbiamo oggi strumenti che non esistevano al tempo delle precedenti fiammate inflattive. Ma le banche e i cosiddetti consulenti finanziari fanno ostruzionismo, perché vogliono invece rifilarci fondi, polizze e altre trappole del risparmio gestito.

I nostri soldi e l’inflazione – che si rivolge a tutti i risparmiatori, anche privi di competenze specifiche – illustra quali sono gli strumenti efficaci e quali, invece, non lo sono, aiutando il lettore a districarsi fra BTP Italia, BTP-i, titoli esteri, fondi, ETF, buoni postali, oro, azioni, TFR, polizze vita, previdenza integrativa.

Con questo libro, Beppe Scienza offre a risparmiatori e lavoratori uno strumento di autodifesa

in un’epoca di grandi incertezze economiche.

All’interno del libro: