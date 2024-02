Gli incentivi per le startup in Italia nel 2024

Per chi sta per lanciare la propria startup o l’ha fondata da poco – anzitutto, ad maiora– è importante conoscere non soltanto l’ecosistema dell’innovazione e i suoi attori, ma anche gli incentivi e le possibilità di far crescere il proprio business grazie a vari fondi a disposizione, ma spesso poco noti.

Smart&Start

L’incentivo sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative e finanzia progetti compresi con ticket tra i 100mila euro e 1,5 milioni di euro; è rivolto alle startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Qui per saperne di più.

Resto al sud

Per il lancio e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. L’incentivo è rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni e i fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro. Tutti i dettagli sul sito di Invitalia.