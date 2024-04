Il progetto Arte Sella 35 è uno dei due vincitori selezionati da Fondazione Italia Patria della Bellezza per un compenso economico all’interno del bando di quest’anno. Il progetto è portato avanti dall’associazione Arte Sella, nata nel 1986 dalla volontà di portare all’interno della Val di Sella nel Trentino l’arte contemporanea facendola dialogare con la natura in cui è immersa.

Da più di trent’anni infatti, l’associazione rappresenta il luogo dove arte, musica, danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un dialogo unico tra l’ingegno dell’uomo e il mondo naturale. In questo modo si crea una sinergia tra l’artista e la natura che non risulta mai piegata e subordinata alla volontà artistica ma anzi fa da padrona e da musa per le opere che verranno create.

Il progetto premiato vuole celebrare i trentacinque anni di attività dell’associazione grazie ad una serie di iniziative volte a far conoscere ad un pubblico sempre più ampio questa realtà. Le celebrazioni di questo importante anniversario vedranno un susseguirsi di eventi che culmineranno nella realizzazione di un documentario divulgativo sulle tappe del lavoro di Arcangelo Sassolino artista di fama internazionale ed emblema per la veicolazione della transizione generazionale e concettuale di Arte Sella e nella pubblicazione del catalogo generale di Arte Sella per i 35 anni di attività.

Arte Sella è visitabile tutti i giorni senza obbligo di prenotazione; la prenotazione è necessaria solo per i gruppi numerosi, le scuole, i gruppi organizzati. A questo link lo stato aggiornato dell’apertura del museo: apertura Arte Sella

E’ possibile accedere ai percorsi espositivi di Arte Sella con gli amici a 4 zampe tenuti al guinzaglio per rispetto verso gli altri e verso la fauna che abita i boschi. Non sono ammessi invece durante gli spettacoli.

I percorsi

Arte Sella ha due aree espositive, il giardino di Villa Strobele e l’area di Malga Costa, e un percorso pedonale, il Sentiero Montura.

Il giardino è la prima area che si incontra salendo in Val di Sella, all’interno si trovano 15 installazioni e si visita in 20 minuti ca; l’area di Malga Costa è un anello di 1 km, che ospita circa 30 installazioni, ed è visitabile in 45 minuti. Il Sentiero Montura è un percorso di 4 km, con un dislivello di circa 150 mt e funge da collegamento per le due aree.