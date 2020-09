Giuffrè Francis Lefebvre rafforza la collaborazione con le istituzioni e lancia la nuova rivista “Diritto di difesa”

Si consolida e intensifica il dialogo tra Giuffré Francis Lefebvre e le istituzioni. Dalla rinnovata collaborazione fra l’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e la Giuffrè Francis Lefebvre (GFL), la storica casa editrice leader in Italia nell’editoria professionale in ambito legale e fiscale, è nata Diritto di Difesa (http://dirittodidifesa.eu/): una nuova rivista giuridica specializzata che non si limita a dar voce all’avvocatura penale, ma intende essere anche un luogo di riflessione e di ricerca con approfondimenti scientifici e di politica giudiziaria sui temi e sulle sfide del diritto che l’attualità propone.

Diritto di Difesa si pone come punto di riferimento e di confronto tra le visioni e le posizioni più moderne dell’Avvocatura, dell’Accademia e della Magistratura, attente ai principi fondanti del giusto processo e alla difesa dei valori del nuovo diritto penale liberale. Uno strumento di aggiornamento su legislazione, diritto penale sostanziale e processuale, su leggi speciali e misure di prevenzione, giurisprudenza costituzionale, europea e nazionale.

La collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane arriva a brevissima distanza da un altro importante contatto con il mondo istituzionale: il recente incontro tra la Casa editrice e il Ministero della Pubblica Amministrazione che ha gettato le basi di un rapporto collaborativo che punterà verso tre direttrici – semplicità, innovazione e immediata fruibilità di contenuti.

“Siamo sinceramente onorati di questa opportunità di stretta collaborazione con l’Unione delle Camere Penali Italiane” – afferma Antonio Delfino, Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre – “L’abbiamo cercata, voluta fortemente ed avviata con la convinzione che sarà un connubio fecondo di idee e prospettive per il mondo del diritto e della scienza giuridica del nostro Paese”.