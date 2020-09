Lezioni apprese in 5 decenni di investimenti

Forse la lezione più importante che ho imparato è che il management di una società è essenziale per il suo successo o fallimento ultimo. Una grande azienda gestita da un CEO mediocre ha poche probabilità di trasformarsi in un buon investimento. D’altra parte, un’azienda mediocre in un settore mediocre con un ottimo CEO avrà molte più probabilità di trasformarsi in un buon investimento. Pertanto, essere in grado di valutare i CEO e i team di gestione è un’abilità importante da sviluppare.

Huntington, che ha iniziato la sua carriera nel settore degli investimenti nel 1973, un periodo con un’inflazione in rapido aumento e mercati volatili, ha deciso di andare in pensione nel 2020. Poco tempo fa si è fermata per condividere le informazioni e le lezioni apprese in quasi cinquant’anni da investitore professionale.

Naturalmente non tutti i suoi investimenti si sono rivelati vincenti come Lotus, ma Huntington ritiene che l’attenzione ai risultati nel lungo termine, una caratteristica che condivide con i suoi colleghi di Capital Group, offre un chiaro vantaggio nella valutazione delle aziende e dei loro leader. “Anche i risultati trimestrali sono importanti, ma una visione più ampia può condurre a un dialogo proficuo con i leader aziendali”, afferma. “Le nostre decisioni di investimento migliori vengono prese quando siamo sulla stessa lunghezza d’onda dei CEO. Si acquisisce una maggiore comprensione delle loro capacità e della probabilità che riescano a gestire con successo i rischi e mettere in atto la loro strategia”.

Ma non era questo che lei voleva chiedergli. “Gli dissi: ‘non parliamo dei prossimi trimestri. Mi può parlare della sua vision e di dove intende portare questa azienda nei prossimi cinque anni?” Subito il dirigente si rilassò visivamente e la conversazione finì per durare due ore. “Mi confidò i rischi e le opportunità con cui l’azienda si stava confrontando, la sua strategia per il lungo termine e il modo in cui pianificava di attuarla”, afferma Huntington, che gradì l’incontro con il CEO e decise di investire nella sua società.

Una delle migliori decisioni di investimento di Claudia Huntington è stata basata su una sola domanda. Aveva un incontro con Lotus Development Corp., pioniera nel campo dei software per i fogli di calcolo, mentre la società lottava con un ciclo del prodotto in difficoltà. Il tormentato CEO stava affrontando pesanti critiche e non era molto entusiasta di incontrarla.

Uno dei CEO migliori che abbia mai incontrato è Mark Donegan di Precision Castparts, produttore di metalli speciali per l’industria aerospaziale e della difesa. Donegan è un leader orientato ai dettagli con una particolare attenzione alla produttività e un grande allocatore di capitale. Ma ciò che rende Donegan così speciale è la cultura che ha promosso nella sua azienda. Ha creato tra i suoi dipendenti la reale sensazione di lavorare insieme per fare la cosa giusta.

Un esempio recente è Satya Nadella, Chief Executive di Microsoft. Non è stato una scelta ovvia per la gestione della società quando ha sostituito Steve Ballmer nel 2014, ma si è distinto per una serie di ragioni. Alla fine di ogni riunione, indipendentemente da chi sta incontrando, Satya chiede: “Cosa ne pensi?” Il fatto che voglia incoraggiare la partecipazione, ascoltare altre idee, è un vantaggio culturale facilmente dimostrabile.

Ma identificare un CEO forte non è una garanzia di successo per gli investimenti a lungo termine. Anni fa, ho investito in una società chiamata Silicon Graphics, un produttore di sistemi informatici specializzati per applicazioni grafiche, soprattutto perché ritenevo che avesse un CEO di prima classe e avevo fiducia nella sua strategia aziendale. Abbiamo individuato l’opportunità in anticipo e la società ha registrato una forte crescita. L’investimento era buono inizialmente, ma in seguito non lo è stato più.

Il CEO, a un certo punto, ha iniziato a interessarsi alla politica e ha essenzialmente delegato la gestione dell’azienda a un subordinato che ha preso una serie di decisioni sbagliate. Avevo stabilito una tale fiducia nel CEO che non ho esaminato la situazione più da vicino quando sono stati fatti dei cambiamenti. Questa è stata una lezione importante per me.

In che modo la cultura l’ha plasmata come gestore del portafoglio?

A Capital ci incoraggiano a concentrarci sui risultati di lungo termine. In effetti, con The Capital SystemSM, i compensi dei nostri professionisti dell’investimento sono fortemente influenzati dai risultati di periodi di uno, tre, cinque e otto anni. Viene posto un peso crescente su ogni periodo di misura successivo per incoraggiare un approccio di investimento a lungo termine. La nostra cultura è anche concepita per incoraggiare quella che io chiamo la “lonely idea” (l’idea solitaria). Per definizione, i buoni investimenti non sono qualcosa di noto a tutti. Ci vuole una notevole dose di coraggio per individuare in anticipo un’opportunità con il potenziale di diventare un grande investimento.