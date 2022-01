Wellington Management ha annunciato oggi una nuova collaborazione di ricerca sui cambiamenti climatici partecipando al “Joint Program on the Science and Policy of Global Change”, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Questa iniziativa rafforza ulteriormente le capacità di analisi di Wellington sul tema della transizione verso un’economia a più basse emissioni di CO2, migliora la comprensione degli effetti finanziari attesi su industrie e Paesi per i diversi percorsi di transizione, e consente di rafforzare l’impegno nel percorso di decarbonizzazione dei portafogli.

Il team di ricercatori del MIT specializzati in scienze naturali e scienze sociali andrà a supportare i team di investimento di Wellington con analisi delle proiezioni sui cambiamenti climatici sotto vari scenari ambientali, economici e politici. L’obiettivo di questa ricerca è quello di delineare percorsi di decarbonizzazione per le operazioni societarie, le filiere produttive e i prodotti, valutandone l’impatto sull’economia. I team d’investimento di Wellington hanno l’ambizione di integrare anche questi rischi di transizione nella ricerca fondamentale di ciascuna azienda, così come avviene già per i rischi fisici (inondazioni, surriscaldamento, precipitazioni, ecc.) che seguono invece il programma congiunto con il Woodwell Climate Research Center, uno dei maggiori istituti indipendenti di ricerca sul clima al mondo.

Wellington crede da tempo che il cambiamento climatico abbia il potenziale di avere un impatto significativo sia sui risultati economici sia su quelli di mercato. La società ha lanciato la sua prima strategia di investimento sul clima nel 2007 e ha continuato ad espandere le sue capacità di ricerca. Nel 2018, Wellington ha iniziato la collaborazione con Woodwell per aiutare a colmare il divario tra scienza e finanza in materia di cambiamenti climatici. Nel 2020, Wellington è diventato uno dei membri fondatore dell’iniziativa Net Zero Asset Managers, iniziando così un percorso di decarbonizzazione di ogni strategia e collaborando con i clienti sui loro obiettivi di azzeramento delle emissioni.

Per Chris Goolgasian, direttore del team di ricerca sul clima a Wellington, “questa collaborazione con il MIT sfrutterà tecnologie di avanguardia per la valutazione dei rischi di transizione, dei rischi economici e soprattutto delle opportunità associate ai cambiamenti climatici. Il ritmo del cambiamento e dell’innovazione in questo campo richiede continua collaborazione e aggiornamento, imparando proprio dai migliori esperti mondiali per arricchire con ulteriori spunti le decisioni di investimento”.

“Siamo entusiasti di collaborare con il MIT per valutare relazioni socio-economiche complesse e le loro conseguenze, dai cambiamenti tecnologici alle azioni di politica globale e locale in continua evoluzione”, afferma Sergey Paltsev, Vicedirettore del MIT Joint Program. “Speriamo che la nostra collaborazione con Wellington guidi gli investitori di tutto il mondo e li aiuti ad accelerare l’azzeramento delle emissioni nette su tutto lo spettro delle attività economiche”.