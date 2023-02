Il golf ha una lunga storia, ma le sue origini sono ancora incerte. Le date e i luoghi in cui è stata registrata la prima forma di questo sport sono tuttora sconosciuti. L’unica testimonianza storica che rimanda al golf è la “paganica”, una disciplina sportiva simile praticata secoli fa dai romani.

Nonostante ci sia questo velo di mistero sulla genesi di questo sport, il golf nel corso degli anni ha conosciuto una notevole diffusione a livello mondiale, diventando una delle discipline preferite dagli sportivi. E in Italia qual è la situazione? Vediamolo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

La popolarità del golf in Italia: i dati

Rispetto al resto del mondo, in Italia il golf non rientra tra gli sport più praticati. Tuttavia, negli ultimi anni qualcosa è cambiato: grazie alle prestazioni di Francesco Molinari e al fatto che l’edizione 2023 della Ryder Cup si terrà nel Bel Paese, l’interesse nei confronti di questa disciplina è aumentato, portando sempre più italiani a cimentarsi con le mazze da golf sull’erba dei vari circoli sparsi sul territorio.

Stando ai dati più recenti raccolti dalla Federazione Italia Golf, nel nostro Paese, al 31 dicembre 2021, i tesserati sono 92.420, in crescita del 6% rispetto al 2020. Nel dettaglio, la regione che presenta il maggior numero di aspiranti golfisti è la Lombardia (26.788), seguita da Piemonte (13.055), Veneto (10.075), Lazio (8.905) ed Emilia-Romagna (8.687). Fanalino di coda il Molise con 150 tesserati FIG, mentre la Puglia, a sorpresa, è la regione che è cresciuta maggiormente con un +25,3% rispetto al 2020.

Come effetto dell’incremento degli appassionati a questo sport, si è registrato allo stesso tempo sul mercato un aumento delle vendite di prodotti rientranti nelle categorie di attrezzatura e abbigliamento da golf. Ma cosa serve, in particolare, a chi vuole provare questa disciplina? Scopriamolo insieme.

Gli elementi che non possono mancare

Come noto a tutti, il golf è da sempre considerato uno sport da ricchi. Questo perché per essere praticato necessita di un investimento iniziale non indifferente. Tra lezioni di golf, tesseramento alla FIG, associazione a circoli, attrezzatura, abbigliamento, accessori ed eventuali dispositivi tecnologici, la spesa per chi vorrebbe cimentarsi in questa disciplina può essere di migliaia di euro.

In tal senso, se non ci si può permettere questo investimento perché manca liquidità, una soluzione potrebbe essere quella di richiedere un prestito personale attraverso piattaforme web che offrono servizi finanziari; così facendo, si può racimolare il budget necessario per acquistare tutto ciò che serve per diventare un aspirante golfista come, ad esempio, il golf kart per trasportare le attrezzature da gioco, la sacca da golf, le mazze, le palline, i tee, i marcapalla e i pitch-fork.

A ciò si aggiungono anche i guanti, le scarpe e gli indumenti che devono essere scelti con cura. Infatti, per giocare a golf, ci sono alcuni prodotti di abbigliamento più adatti di altri alla pratica di questa disciplina sportiva.