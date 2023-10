Basandosi sui dati ufficiali delle Camere di Commercio, Ener2Crowd —la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti green— ha scattato la fotografia dello status quo dell’innovazione in Italia ed ancora una volta è Milano (Città Metropolitana) a confermarsi quale «Capitale dell’Innovazione», al primo posto assoluto con ben 2.688 startup innovative (su un totale nazionale di 13.682 startup) e ben 619 pmi innovative (su un totale nazionale di 2.681): insomma un totale (tra startup e pmi) di 3.307 imprese innovative, pari al 20,21% del totale italiano.

Sul podio nel ranking stilato da Ener2Crowd troviamo anche la Città Metropolitana di Roma (11,47% del totale nazionale) con 1.877 imprese innovative (1.552 startup e 325 pmi) e quella di Napoli (5,34%) con 873 imprese innovative (771 startup e 102 pmi).

Nella top-10 poi anche Torino (4,11%) con 672 imprese innovative (537 startup e 135 pmi); Bari (2,44%) con 399 imprese innovative (338 startup e 61 pmi); Bologna (2,32%) con 380 imprese innovative (299 startup e 81 pmi); Salerno (2,11%) con 345 imprese innovative (296 startup e 49 pmi); Brescia (1,80%) con 294 imprese innovative (242 startup e 52 pmi); Catania (1,77%) con 290 imprese innovative (242 startup e 48 pmi); e Padova (1,76%) con 288 imprese innovative (244 startup e 44 pmi).

E tra le prime 20 anche Firenze (1,67%) con 274 imprese innovative (232 startup e 42 pmi); Bergamo (1,67%) con 273 imprese innovative (233 startup e 40 pmi); Genova (1,55%) con 253 imprese innovative (195 startup e 58 pmi); Verona (1,52%) con 248 imprese innovative (216 startup e 32 pmi); Palermo (1,45%) con 237 imprese innovative (216 startup e 21 pmi); Caserta (1,44%) con 235 imprese innovative (217 startup e 18 pmi); Modena (1,14%) con 186 imprese innovative (140 startup e 46 pmi); Pisa (1,09%) con 179 imprese innovative (130 startup e 49 pmi); Trento (1,06%) con 173 imprese innovative (137 startup e 36 pmi); e Lecce (1,05%) con 171 imprese innovative (147 startup e 24 pmi).

Il dato nazionale rilevato da Ener2Crowd.com è di 16.363 imprese innovative contro le 1.493 di 10 anni fa nel 2013. Di queste 13.682 sono startup e 2.681 sono pmi, con la Lombardia, che si colloca così al primo posto tra le regioni italiane, con il 27,67% del totale nazionale.

La ricerca è stata condotta in vista del GreenVesting Forum 2023 (#GVF23) che —sotto il tema «Fai Contare la Tua Voce con Noi»— si terrà venerdì 27 ottobre 2023 presso «Le Village by Crédit Agricole» in corso di Porta Romana 61 a Milano, con accrediti a partire dalle ore 15:30 e lavori che si svolgeranno dalle ore 16:00 alle 19:15 ed aperitivo a seguire.

Giunto alla sua seconda edizione, quest’anno il GVF23 vuole affrontare 3 grandi temi che riguardano gli aspetti sociali, economici e politici della transizione energetica, proponendo 3 tavoli tematici a cui i presenti parteciperanno con lo scopo di scegliere le azioni da far perseguire ad Ener2Crowd nel perimetro delle attività benefit.

«Vogliamo dare ancora più voce alla comunità dei nostri investitori —ed anche a tutti i cittadini che parteciperanno all’evento— in relazione a ciò che sentono prioritario nelle loro vite per sostenere un giusto cambiamento» sottolinea Giorgio Mottironi, CSO e co-fondatore della società benefit Ener2Crowd, Chief Analyst del GreenVestingForum, nonché Special Assistant to the Secretary-General for Environmental and Scientific Affairs dell’Organizzazione Mondiale per le Relazioni Internazionali (WOIR).

Ad avere già confermato la loro presenza i più importanti nomi del settore dell’energia e del fintech e —naturalmente— un gran numero di GreenVestor. Tra gli ospiti insieme ai dirigenti e manager di Renantis, IcoPower, Crédit Agricole e delle più importanti società che raccolgono fondi tramite Ener2Crowd, anche esponenti dell’attivismo climatico, nonché l’attore Enrico Ballardini, protagonista della serie “Le avventure del consigliere Cambiarotta” finanziata dalla piattaforma. Il tutto presentato e condotto dall’«educattore» Michele Dotti, insieme ai co-fondatori ed al team di Ener2Crowd.

Per ulteriori informazioni o per registrarsi all'evento (la partecipazione è gratuita) è possibile utilizzare il formulario alla url GreenVestingForum.it/greenvesting-forum-2023

RANKING INNOVAZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA:

1) Milano 2.688 startup, 619 pmi, 3.307 totale (20,21%);

2) Roma 1.552 startup, 325 pmi, 1.877 totale (11,47%);

3) Napoli 771 startup, 102 pmi, 873 totale (5,34%);

4) Torino 537 startup, 135 pmi, 672 totale (4,11%);

5) Bari 338 startup, 61 pmi, 399 totale (2,44%);

6) Bologna 299 startup, 81 pmi, 380 totale (2,32%);

7) Salerno 296 startup, 49 pmi, 345 totale (2,11%);

8) Brescia 242 startup, 52 pmi, 94 totale (1,80%);

9) Catania 242 startup, 48 pmi, 290 totale (1,77%);

10) Padova 244 startup, 44 pmi, 288 totale (1,76%);

11) Firenze 232 startup, 42 pmi, 274 totale (1,67%);

12) Bergamo 233 startup, 40 pmi, 273 totale (1,67%);

13) Genova 195 startup, 58 pmi, 253 totale (1,55%);

14) Verona 216 startup, 32 pmi, 248 totale (1,52%);

15) Palermo 216 startup, 21 pmi, 237 totale (1,45%);

16) Caserta 217 startup, 18 pmi, 235 totale (1,44%);

17) Modena 140 startup, 46 pmi, 186 totale (1,14%);

18) Pisa 130 startup, 49 pmi, 179 totale (1,09%);

19) Trento 137 startup, 36 pmi, 173 totale (1,06%);

20) Lecce 147 startup, 24 pmi, 171 totale (1,05%);

21) Perugia 134 startup, 34 pmi, 168 totale (1,03%);

23) Monza-Brianza 142 startup, 20 pmi, 162 totale (0,99%);

24) Vicenza 134 startup, 26 pmi, 160 totale (0,98%);

25) Treviso 137 startup, 23 pmi, 160 totale (0,98%);

26) Venezia 106 startup, 22 pmi, 128 totale (0,78%);

27) Avellino 111 startup, 16 pmi, 127 totale (0,78%);

28) Cagliari 105 startup, 20 pmi, 125 totale (0,76%);

29) Reggio Emilia 98 startup, 23 pmi, 121 totale (0,74%);

30) Udine 105 startup, 13 pmi, 118 totale (0,72%);

31) Como 98 startup, 19 pmi, 117 totale (0,72%);

32) Varese 102 startup, 15 pmi, 117 totale (0,72%);

33) Ancona 92 startup, 25 pmi, 117 totale (0,72%);

34) Messina 107 startup, 10 pmi, 117 totale (0,72%);

36) Bolzano 102 startup, 11 pmi, 113 totale (0,69%);

37) Cosenza 84 startup, 26 pmi, 110 totale (0,67%);

38) L’Aquila 96 startup, 11 pmi, 107 totale (0,65%);

39) Parma 87 startup, 19 pmi, 106 totale (0,65%);

40) Rimini 95 startup, 8 pmi, 103 totale (0,63%);

41) Catanzaro 89 startup, 13 pmi, 102 totale (0,62%);

42) Potenza 97 startup, 5 pmi, 102 totale (0,62%);

44) Benevento 74 startup, 19 pmi, 93 totale (0,57%);

45) Pescara 78 startup, 14 pmi, 92 totale (0,56%);

46) Pavia 71 startup, 15 pmi, 86 totale (0,53%);

47) Terni 74 startup, 7 pmi, 81 totale (0,50%);

48) Reggio Calabria 70 startup, 10 pmi, 80 totale (0,49%);

50) Lucca 73 startup, 4 pmi, 77 totale (0,47%);

51) Trieste 60 startup, 16 pmi, 76 totale (0,46%);

52) Forlì-Cesena 59 startup, 14 pmi, 73 totale (0,45%);

53) Taranto 57 startup, 14 pmi, 71 totale (0,43%);

54) Latina 59 startup, 8 pmi, 67 totale (0,41%);

55) Frosinone 57 startup, 7 pmi, 64 totale (0,39%);

56) Campobasso 60 startup, 4 pmi, 64 totale (0,39%);

57) Sassari 60 startup, 4 pmi, 64 totale (0,39%);

58) Foggia 51 startup, 9 pmi, 60 totale (0,37%);

59) Ferrara 53 startup, 7 pmi, 60 totale (0,37%);

60) Novara 52 startup, 7 pmi, 59 totale (0,36%);

61) Piacenza 50 startup, 8 pmi, 58 totale (0,35%);

62) Brindisi 44 startup, 12 pmi, 56 totale (0,34%);

63) Pesaro 40 startup, 15 pmi, 55 totale (0,34%);

64) Arezzo 37 startup, 13 pmi, 50 totale (0,31%);

65) Mantova 39 startup, 9 pmi, 48 totale (0,29%);

66) Siracusa 41 startup, 5 pmi, 46 totale (0,28%);

67) Cremona 38 startup, 7 pmi, 45 totale (0,28%);

68) Alessandria 33 startup, 11 pmi, 44 totale (0,27%);

69) Livorno 30 startup, 10 pmi, 40 totale (0,24%);

70) Lecco 32 startup, 6 pmi, 38 totale (0,23%);

71) Ragusa 34 startup, 2 pmi, 36 totale (0,22%);

72) Viterbo 32 startup, 3 pmi, 35 totale (0,21%);

73) Prato 23 startup, 6 pmi, 29 totale (0,18%);

74) Caltanissetta 27 startup, 2 pmi, 29 totale (0,18%);

75) Massa-Carrara 24 startup, 3 pmi, 27 totale (0,17%);

76) Lodi 20 startup, 6 pmi, 26 totale (0,16%);

77) Aosta 16 startup, 8 pmi, 24 totale (0,15%);

78) Pistoia 21 startup, 3 pmi, 24 totale (0,15%);

79) Rieti 15 startup, 5 pmi, 20 totale (0,12%);

80) Asti 19 startup, 1 pmi, 20 totale (0,12%);

81) La Spezia 12 startup, 3 pmi, 15 totale (0,09%);

83) Sondrio 13 startup, 1 pmi, 14 totale (0,09%); e

84) Grosseto 13 startup, 1 pmi, 14 totale (0,09%).