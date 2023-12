OPIFICIO FRED (DISTILLATI BOTANICI FRIULANI) LANCIA NUOVA LINEA DI VERMUT E SI AGGIUDICA IL MARCHIO “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” PER LA SOSTENIBILITA’.

PROSEGUE CON SUCCESSO EQUITY FOR SPIRITS, LA CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING SU MAMACROWD

Opificio Fred , una delle più interessanti realtà italiane nei distillati artigianali a base di erbe, fondata, a Polcenigo (Pordenone)- borgo patrimonio dell’Unesco – da Federico Cremasco, esperto erborista con esperienza consolidata nel settore spirits & mixology,lancia Sagrestan, nuova linea di prodotti dedicata ai Vermut. Sagrestan- che sta per sagrestano, in onore del nonno di Federico Cremasco che era il sagrestano di un paesino del Pordenonese, dove coltivava una sua vigna- è una celebrazione dei sapori autentici che richiamano il passato e il territorio del Friuli Venezia Giulia. La nuova etichetta è stata disegnata a mano dall’ artista friulana Marta Lorenzon e rappresenta il nonno con la testa da gufo, animale tipico di quelle zone di montagna. Con Sagrestan, disponibile dalla primavera del 2024, l’azienda vuole espandere la distribuzione attraverso nuovi canali e collaborazioni strategiche in Italia e nel mondo.

Opificio Fred riceverà, inoltre, venerdì 15 dicembre il marchio “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” che testimonia la sostenibilità delle imprese del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l’origine di un prodotto della filiera agroalimentare regionale che si impegna nella sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Prosegue intanto con successo “Equity for Spirits”, la seconda campagna di equity crowdfunding (la prima nel 2021 su CrowdFundMe , del valore di 250mila euro) della startup friulana sulla piattaforma Mamacrowd , con l’obiettivo di raccogliere 500mila euro, cifra che servirà per ampliare e consolidare l’apparato produttivo con nuove attrezzature, reparto imbottigliamento e magazzino proprietario.

Sono quattro i cavalli di battaglia dell’azienda, che conta di chiudere il 2023 con un fatturato di 400mila euro, in crescita del 45% rispetto a quello del 2021, anno del primo crowdfunding e un EBITDA del 34% (98mila euro): la linea di distillati Fred Jerbis, di liquori Fred Alkemil, quella di cocktail “ready to drink” Fred Misturis e la nuova acqua tonica botanica Gorgazzina che si miscela con i Gin più moderni. Prodotti distribuiti, al momento, in Italia, da Spirits & Color e, negli Stati Uniti, da Oliver McCrum Wine & Spirits e presto in nuovi Paesi come Belgio, Slovenia, Austria e Messico, dove sono stati recentemente siglati accordi con importatori locali.

Opificio Fred, la cui produzione si attesta sulle 40.000 unità annue e che conta di divenire, nei prossimi dieci anni “il primo produttore italiano di distillati artigianali, esaltando il made in Italy, attraverso le tipicità locali e una visione globale”, si muove in un mercato di riferimento, quello del Gin, che a livello mondiale vale quasi 15 miliardi di dollari, con una stima di crescita del 7% tra il 2023 e il 2027 e che vede il Regno Unito in cima alla classifica per consumi (3,9 miliardi nel 2023), seguita da Stati Uniti (2,2), mentre l’Italia si colloca al di sotto della media globale per consumo pro-capite (fonte Statista Market Forecast).

La strategia di sviluppo della società, per il prossimo quinquennio, si basa sul consolidamento delle attuali linee di prodotto, sull’ingresso in nuovi canali, come la grande distribuzione, attraverso marchi proprietari, sull’avvio di collaborazioni per marchi terzi, “private label”, sul miglioramento della customer care e sull’ingresso in nuove aree geografiche, nazionali e internazionali.

La campagna Equity for Spirits è stata supportata da Over Ventures , il crowdfunding studio europeo, a supporto di aziende innovative, guidato da Giancarlo Vergine e terminerà nella seconda metà di gennaio 2024.