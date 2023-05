Citywire Italia — I premi sono dedicati a riconoscere e valorizzare le eccellenze nell’industria della tutela e dello sviluppo del risparmio dei clienti con i patrimoni più consistenti. Verranno premiate le realtà private e i singoli private banker in varie categorie.

Citywire Italia torna con la terza edizione dei Private Banking Awards, dedicati a riconoscere e valorizzare le eccellenze nell’industria della tutela e dello sviluppo del risparmio dei clienti con i patrimoni più consistenti.

Qui il link al sito con i nominativi già presenti.

I premi, assegnati a settembre 2023, puntano a individuare in maniera trasparente le società più apprezzate dell’anno attraverso il giudizio di una giuria indipendente. I singoli private banker, invece, saranno votati direttamente dalla comunità dei nostri lettori sulla pagina dedicata, sul sito di Citywire Italia.

Citywire analizza e premia da anni i gestori di fondi e le società di asset management. I nostri premi, in virtù di una ferrea metodologia, sono diventati negli anni un riferimento per l’industria. Con lo stesso spirito giornalistico e di servizio ai lettori, da tre anni analizziamo, certifichiamo e premiamo anche le più efficienti realtà di private banking da noi monitorate e raccontate quotidianamente.

Le categorie dedicate alle eccellenze individuali sono 9

Si inizia con il miglior private banker dell’anno. C’è poi il miglior professionista tra quelli con oltre 20 anni di esperienza, un riconoscimento per i professionisti più giovani (al di sotto dei 10 anni di esperienza) e un altro per la miglior private banker donna. Ci sono, poi, i premi a livello geografico: Lombardia, regione dove il private banking la fa da padrone, Nord Est, Nord Ovest, Sud e Centro. Per le banche private o divisioni private di banche e reti i premi, come dicevamo, verranno assegnati da una giuria formata da giornalisti, esperti del settore e accademici.

Ogni realtà coinvolta dovrà rispondere a un questionario e, sulla base di queste risposte, verranno assegnati i premi che riguardano il miglior istituto di private banking dell’anno e il protagonista dell’anno (un istituto interessato, nell’anno, da un’operazione o novità di particolare rilevanza) e i migliori istituti nei servizi di wealth management, asset management, corporate banking, servizi assicurativi, private market, servizi di consulenza immobiliare, art advisory, servizi di family office e piattaforma tecnologica.

A questi si aggiungono, per i responsabili del private banking, il premio alla carriera, quello come top manager dell’anno e quello come miglior top manager, tra quelli incaricati negli ultimi 12 mesi (nomina dell’anno).

Naturalmente, l’iscrizione ai premi e la candidatura sono totalmente gratuite.