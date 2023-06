“Paesi miei”: i racconti di Linea Verde su RAI 1 presentati da Jo Squillo, Melania Rizzoli e dal “cronista della gastronomia”

“Paesi miei: in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia” è il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese; è stato presentato a Milano al JustMe (via Luigi Camoens). Sono intervenuti Jo Squillo, Melania Rizzoli ed Edoardo Raspelli.

Beppe Convertini

L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione TOP di Rai 1, Linea Verde, ed offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che Beppe Convertini negli ultimi anni ha girato da Nord a Sud, isole comprese, per la realizzazione della sua trasmissione domenicale.

Beppe Convertini sarà anche al timone di Azzurro…Storie di Mare -Dal trenta luglio su Rai Uno alle 9:40, in giro per il nostro Bel paese alla scoperta delle bellezze, eccellenze, tradizioni, antichi mestieri e storie del mare Italiano… un viaggio nei borghi marinari piu amati al mondo!

Nei suoi programmi come nel libro Convertini continua con la sua dichiarazione d’amore all’Italia, attraverso paesaggi, arte, tradizioni ed enogastronomia. Con “Paesi miei” Beppe Convertini accompagna i lettori lungo le strade del Belpaese alla scoperta di ciò che rende la nostra penisola un luogo straordinario: le aspre montagne e la transumanza delle greggi in Abruzzo, l’arte della falconeria in Basilicata, i limoni di Procida e ancora le abbazie cistercensi nelle Marche, le imprese vitivinicole delle Langhe, i centenari di Seulo in Barbagia… Incontri e racconti di un viaggiatore appassionato e curioso, un invito a scoprire l’Italia meno raccontata dalle guide turistiche.

BEPPE CONVERTINI – CHI E’

Beppe Convertini (Martina Franca, 20 luglio 1971) è un attore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Ha condotto diversi programmi su Rai1 tra i quali: “La vita in diretta Estate”, “Storie in bicicletta”, “Telethon”, “C’è tempo per…”, “Uno Weekend”, “Azzurro – Storie di mare”, “Evoluzione terra”. Dal 2019 è al timone di “Linea Verde”.