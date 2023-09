Nella giornata internazionale dei pirati – “Talk Like a Pirate Day” – andranno in scena innovazione e tecnologia come non le avete mai viste, ma soprattutto raccontate, da chi le vive ogni giorno e ne ha fatto la base delle loro imprese. Gli startupper, infatti, sono un po’ come i pirati: ribelli e anticonformisti, pronti a rivoluzionare gli equilibri del sistema per creare qualcosa di assolutamente unico e straordinario.

Sarà questo il cuore dell’evento “Pirates”, previsto per il 19 settembre 2023 dalle ore 18.30 presso il Milano LUISS Hub (Via Massimo D’Azeglio, 3), organizzato da FDO – For Disruptors Only (fdonetwork.com), in collaborazione con Notomia, agenzia digitale milanese.

Durante l’evento i protagonisti racconteranno la propria storia e qualcosa in più sulle startup che hanno fondato. Dialogheranno con Mattia Conte, startup advisor e CEO di Notomia e Samanta Giuliani, Co-founder e Managing Director di The POP:

Danilo Mazzacuva , CEO & Founder di Bulb, la prima startup al mondo che mette a disposizione fitness studio per professionisti e fitness lover in modalità pay-per-use tramite App.

, CEO & Founder di la prima startup al mondo che mette a disposizione fitness studio per professionisti e fitness lover in modalità pay-per-use tramite App. Alice e Giada Cancellario , Founders di Heloola, la piattaforma di Book Club in abbonamento più grande d’Italia, nata con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone scoprono, leggono e parlano di libri.

, Founders di la piattaforma di Book Club in abbonamento più grande d’Italia, nata con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui le persone scoprono, leggono e parlano di libri. David Clementoni , Founder di Italian Artisan, piattaforma che aiuta i marchi internazionali a trovare partner di produzione premium in Italia e a esternalizzare il coordinamento della catena di fornitura del made in Italy, in modo semplice, sostenibile e trasparente per creare un ecosistema sostenibile per i marchi premium e i produttori italiani.

, Founder di piattaforma che aiuta i marchi internazionali a trovare partner di produzione premium in Italia e a esternalizzare il coordinamento della catena di fornitura del made in Italy, in modo semplice, sostenibile e trasparente per creare un ecosistema sostenibile per i marchi premium e i produttori italiani. Francesco Magro , CEO & Founder di Winelivery , piattaforma che permette di ordinare il vino a casa e riceverlo in 30 minuti e alla temperatura perfetta.

, CEO & Founder di , piattaforma che permette di ordinare il vino a casa e riceverlo in 30 minuti e alla temperatura perfetta. Stefano Saladino, Head of Content Strategy dei Digital Innovation Days, uno dei principali eventi in Italia sull’innovazione e sul digitale.

“Abbiamo deciso di creare un evento interamente dedicato alle startup nella giornata mondiale dei pirati perché gli startupper, proprio come i pirati, sono in genere figure ribelli, anticonformiste e divergenti, che rivoluzionano il sistema per creare un nuovo equilibrio. L’innovazione e la tecnologia saranno protagoniste dell’evento in quanto strumenti essenziali di questa rivoluzione. Gli ospiti sono incredibili e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci racconteranno.” commenta Egidio Alagia, Founder di FDO

La divergenza: un elemento di forza rivoluzionario

FDO (For Disruptors Only) è un format di eventi nato nel 2018 a Milano dall’incontro tra giovani imprenditori e talenti della comunicazione sotto la guida di Egidio Alagia, la cui particolarità è il fatto che gli speaker sono liberi di esprimere le proprie opinioni e pensieri senza filtri e senza la retorica del successo e della crescita che accomuna in genere le startup. Dai discorsi degli speaker emerge infatti quello che gli imprenditori vogliono dire veramente, senza imposizioni e senza doversi preparare in anticipo. Gli eventi sono aperti a tutti coloro che desiderano ascoltare e diventare protagonisti di un pensiero divergente da quello comune e gli ospiti si affezionano poi ad una community unita da valori quali la possibilità di dire di no a quello che non fa sentire a proprio agio, la capacità di reinventarsi seguendo le proprie passioni, la creatività e l’innovazione. FDO mette in luce il potere delle storie, in un’atmosfera di accettazione e creazione comune di qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Agli eventi hanno già partecipato come speaker alcuni dei protagonisti del panorama dell’industria, dell’innovazione e della comunicazione italiano, tra cui: Fabiana Andreani, David Bevilacqua, Roberto Bonzio, Oscar Di Montigny, Raffaele Gaito, Alida Gotta, Germano Lanzoni, Fabio Moioli, Pegah Moshir Pour, Teo Musso, Vanni Oddera, Ciccio Rigoli, Ringo, Matteo Rizzi, Giulia Salvi, Massimo Temporelli, Luca Travaglini, Giulio Xhaet, Sebastiano Zanolli e molti altri. FDO, nato a Milano, ha come obiettivo quello di esportare il format anche in altre regioni e all’estero.

La partecipazione all’evento del 19 settembre è gratuita, previa registrazione a questo link. All’arrivo gli ospiti saranno accolti con un calice di benvenuto proposto da Enoteca Longo e Le Donne del Vino della Lombardia.