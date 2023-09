ItalyPost, in collaborazione con L’Economia del Corriere della Sera hanno organizzato un incontro per raccontare e premiare le 50 aziende italiane del settore Chimico e Farmaceutico. Un’occasione unica di confronto tra imprenditori dello stesso comparto, per approfondire visioni ed esperienze comuni nonché per apprendere innovative tecniche di crescita tramite le riflessioni proposte e il dialogo con gli altri imprenditori. L’evento in diretta streaming è avvenuto venerdì 22 settembre sui canali di Corriere della Sera.

MODERATORE Massimo Fracaro, Responsabile editoriale L’Economia del Corriere della Sera