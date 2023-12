I progressi tecnologici e il digitale hanno rivoluzionato, negli ultimi anni, molti aspetti della nostra vita quotidiana: dalle interazioni in tempo reale al lavoro da remoto, fino al modo in cui facciamo acquisti e gestiamo le nostre finanze. Internet, infatti, ha reso possibile comprare praticamente qualsiasi cosa dal proprio PC o smartphone, in pochi click.

Qualcosa di inimmaginabile fino a qualche decennio fa, quando girare per negozi era la normale routine. Superando qualsiasi barriera geografica, inoltre, ora è possibile acquistare prodotti praticamente da ogni parte del mondo. Ovvio che siano cambiati anche i metodi di pagamento. Il contante, che pure non è destinato a sparire, sta lasciando sempre più spazio ai pagamenti digitali. È con questi, infatti, che è possibile pagare la maggior parte dei servizi e dei prodotti online.

Secondo il recente studio “Digital Payment”, nei prossimi 4 anni i pagamenti digitali nel commercio online registreranno un’impennata del 72%, per un totale di 115 miliardi di euro rispetto ai 67 miliardi del 2022. Una trasformazione che sta coinvolgendo anche i pagamenti nei negozi fisici, dove si fa sempre più ricorso al mobile payment.

In quest’ottica, stanno emergendo e si stanno imponendo sempre di più i “digital wallet”.

Cosa sono i digital wallet?

I digital wallet – in italiano “portafogli digitali” – sono strumenti fondamentali a supporto di questa trasformazione digitale. Un digital wallet è un sistema o un servizio che consente agli utenti di conservare e gestire in modo sicuro informazioni finanziarie come carte di credito, debito e altri metodi di pagamento elettronici.

A differenza del classico portafoglio, dove teniamo contanti e carte di plastica, il digital wallet esiste esclusivamente in forma elettronica ed è accessibile attraverso dispositivi come smartphone, tablet o computer.

I vari digital wallet

Esistono svariati digital wallet, tra i quali è possibile scegliere anche in base all’utilizzo che ne verrà fatto. Per le transazioni commerciali, ovvero per pagare gli acquisti senza utilizzare contanti o carte di credito fisiche, il mercato offre, tra gli altri, Paypal, Satispay, Google Wallet e Apple Pay.

Invece, tra le opzioni più diffuse per chi possiede criptovalute troviamo Binance Wallet, Coinbase Wallet, Exodus Crypto Wallet e MetaMask. Il portafoglio, in questo caso, è fondamentale per conservare, inviare e/o ricevere e anche gestire e depositare asset digitali.

I portafogli digitali possono essere divisi anche in base al loro funzionamento. Per i wallet utilizzati per le transazioni commerciali, abbiamo:

portafoglio aperto, che permette di effettuare pagamenti online e nei negozi e anche di ritirare denaro;

portafoglio semi-chiuso, con il quale si possono effettuare pagamenti sia online che nei negozi, ma solo presso i rivenditori che hanno firmato un accordo con la società che mette a disposizione il wallet;

portafoglio chiuso, con il quale si possono effettuare acquisti presso un solo rivenditore, ovvero con chi ha emesso il wallet.

Altro discorso per i wallet a disposizione per il trading di criptovalute e asset digitali, che si distinguono in cold wallet e hot wallet. I primi sono portafogli di storage offline, mentre i secondi sono sempre connessi a Internet e possono essere “non custodial”, ovvero sempre nella piena disposizione dell’utente, e “custodial”, il cui accesso può essere impedito dal fornitore del servizio che, in altre parole, è il “custode” delle monete.

Dunque, un digital wallet può servire a diversi scopi, ma in tutti i casi si possono individuare delle caratteristiche comuni.

Le caratteristiche principali dei digital wallet

Tra le caratteristiche chiave di un digital wallet, dovremmo includere la facilità di utilizzo, la sicurezza e la versatilità. Gli utenti possono aggiungere diverse forme di pagamento al portafoglio digitale e accedere rapidamente a tali informazioni durante le transazioni. Inoltre, molte app associate ai digital wallet offrono funzionalità di tracciamento delle spese, consentendo agli utenti di monitorare e gestire le proprie finanze in tempo reale.

Uno degli aspetti più cruciali dei digital wallet è la sicurezza. Poiché questi strumenti gestiscono informazioni finanziarie sensibili, è imperativo garantire la massima protezione contro minacce come frodi e violazioni della privacy. Per questo, i digital wallet utilizzano tecniche avanzate di crittografia per proteggere i dati dell’utente, rendendo estremamente difficile l’accesso non autorizzato.

Inoltre, molte app prevedono l’autenticazione a più fattori, come l’uso di impronte digitali, il riconoscimento facciale o l’inserimento di codici di sicurezza univoci, che contribuiscono a creare un ambiente virtuale più sicuro per le transazioni finanziarie.

Digital Wallet e pagamenti contactless

Con l’avvento della tecnologia NFC (Near Field Communication), i digital wallet si sono diffusi anche grazie alla possibilità di effettuare pagamenti contactless, cioè “senza contatto”. Con questa funzionalità, è possibile completare transazioni in modo rapido ed efficiente semplicemente avvicinando il proprio dispositivo al terminale di pagamento.

Questa modalità di pagamento si è rivelata particolarmente importante e, dunque, ha iniziato a prendere davvero piede durante la pandemia, poiché ha permesso di ridurre il contatto fisico durante le transazioni, cosa essenziale per evitare il contagio.

Altri utilizzi dei Digital Wallet nel quotidiano

Oltre ai pagamenti, i digital wallet stanno rivoluzionando anche altri aspetti del quotidiano. Alcune app, infatti, permettono di conservare biglietti aerei, coupon, carte fedeltà e persino carte d’identità digitali, eliminando, così, la necessità di portare con sé tutti questi documenti fisici.

Nei paesi in via di sviluppo, inoltre, i digital wallet stanno svolgendo l’importante ruolo di promuovere l’inclusione finanziaria. In quelle regioni dove l’accesso ai servizi bancari tradizionali è limitato, i digital wallet offrono una soluzione accessibile e conveniente per la gestione delle proprie finanze. Un processo di democratizzazione dell’accesso ai servizi finanziari che promuove la stabilità economica e riduce la dipendenza dal contante.

Sfide e Prospettive Future

Nonostante i tanti vantaggi legati all’uso dei digital wallet, ci sono alcune sfide da affrontare. In Italia, più che nel resto d’Europa, si fa molta fatica a prendere le distanza dal contante, per diversi motivi. Non da ultimo, la questione ideologica e la libertà di effettuare pagamenti senza rendere conto a nessuno.

Oltre a una certa resistenza al cambiamento da parte di alcuni utenti, ci sono le preoccupazioni sulla sicurezza e la necessità di standardizzare le procedure. Problematiche per le quali il costante sviluppo della tecnologia troverà sicuramente una soluzione, contribuendo a dare un’ulteriore alla crescente adozione dei digital wallet da parte dei consumatori.