Il settore dei pagamenti online sta vivendo un periodo florido da dopo la pandemia. Il lockdown ha infatti permesso agli italiani di approcciare delle modalità di acquisto e di pagamento diverse dal negozio fisico e dall’utilizzo dei contanti. Secondo i dati dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano i pagamenti digitali, a fine anno, potrebbero raggiungere tra i 425 e i 440 miliardi, un valore di poco inferiore al totale del transato in contanti. Una delle leve principali di questo trend di crescita è sicuramente il fenomeno del Buy Now Pay Later, lo strumento che consente di dilazionare la cifra dovuta in più rate.

Il fenomeno del BNPL, che ha consentito di allargare di molto la platea dei fruitori del credito al

consumo, rappresenta una soluzione ibrida tra il pagamento e il finanziamento e riscuote perfino

l’interesse di coloro che non avrebbero l’esigenza di accedervi ma sono attratti dall’assenza di costi

o interessi.

Il Buy Now Pay Later continua, dunque, a crescere nel mercato italiano registrando una crescita a 2

cifre nel numero delle transazioni rispetto all’anno precedente. Inoltre, stando ad una recente

ricerca dell’Università Cattolica di Milano il 10% dei giovani utilizza questa forma di dilazione di

pagamento, confermando il crescente interesse anche da parte delle generazioni più giovani.

Sono anche le soluzioni proposte dagli attori di mercato, pensate sia per l’e-commerce che per il

mondo fisico, a permettere una sempre maggiore diffusione dei pagamenti digitali. Cofidis Italia,

leader nel credito digitale e nelle soluzioni di pagamento online, è stata l’azienda che per prima, più

di 10 anni fa, ha lanciato sul mercato italiano PagoDIL, la soluzione per dilazionare i pagamenti dei

consumatori ed aumentare le vendite dei merchant. Dal 2020 integrata con una versione 2.0 che

include la possibilità di dilazionare i pagamenti anche su e-commerce. Un’evoluzione che ha reso

l’esperienza di pagamento più versatile, abbracciando sia il mondo fisico che quello online e

rappresentando oggi un efficace mezzo di conversione delle vendite per i merchant.

Luca Giacoma Caire, Direttore Marketing & Clienti di Cofidis Italia, ha commentato: “In un panorama

in cui il Buy Now Pay Later sta rivoluzionando le modalità di acquisto, ci gratifica essere precursori

di questa trasformazione, contribuendo a plasmare il processo di pagamento in un’esperienza

agevole e conveniente per tutti. Il nostro impegno per l’innovazione non conosce soste, e continueremo a investire in soluzioni all’avanguardia, collaborando strettamente con i nostri partner per anticipare e soddisfare le esigenze del mercato in evoluzione.”

Il crescente successo del Buy Now Pay Later nel panorama finanziario ha indotto una pronta

reazione da parte del Legislatore europeo, che ha di recente emanato una nuova direttiva. Questo

intervento normativo è stato principalmente motivato dalla volontà di assicurare una tutela efficace

per i consumatori, promuovendo al contempo la trasparenza e la responsabilità nell’ambito del

credito al consumo. La formulazione di questa direttiva è stata guidata non solo dalla necessità di

colmare le lacune normative presenti nei testi precedenti, ma anche dalla consapevolezza

dell’importanza di adattare la normativa ai veloci sviluppi tecnologici avvenuti dal 2008 a oggi.

È previsto che la CCD II sia recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati Membri entro il 20

novembre 2025.