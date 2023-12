Le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20% rispetto all’anno passato

Milano, Roma, Napoli, Catania, Palermo, Firenze e Venezia le favorite per iniziare il 2024

Anche quest’anno si conferma la tendenza degli europei a trascorrere la vigilia di Natale e il 25 dicembre in famiglia e ad approfittare delle vacanze di fine anno per viaggiare e scoprire nuove destinazioni. Secondo il potente motore di ricerca di voli e www.jetcost.it, le ricerche di voli per la fine di questo 2023 sono aumentate del 20%, mentre quelle di hotel del 24% rispetto alla fine del 2022. E molti europei che desiderano trascorrere il capodanno e l’inizio del 2024 lontano da casa, lo faranno in Italia, grazie anche al clima non troppo rigido, all’offerta culturale delle città tra musei, mostre e iniziative per le feste, alla ricca gastronomia e agli ottimi alberghi, con prezzi più convenienti rispetto ad altri paesi, tanto da farci diventare il secondo paese più ricercato su Jetcost per l’inizio del 2024 dietro solo alla Spagna e davanti a Portogallo, Francia e Regno Unito.

Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024, indicano che moltissime europei hanno optato per Milano; è risultata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi e la seconda da francesi, spagnoli e olandesi. Oltre a Milano, anche Roma è la città preferita dai viaggiatori francesi, spagnoli e olandesi e la seconda da tedeschi, britannici e portoghesi

Napoli, altra città monumentale e ricca di storia, si colloca come la terza destinazione più richiesta dai viaggiatori tedeschi e olandesi, la quarta per i britannici e i francesi, la quinta per gli spagnoli e la sesta per i portoghesi.

Molto apprezzata un’altra destinazione dove il tempo sarà quasi di sicuro buono per fine anno, la Sicilia, e in particolare Catania, che è la quarta città più richiesta dai viaggiatori tedeschi e l’ottava per gli olandesi; Palermo è la quinta scelta per i tedeschi, la sesta per i francesi e la settima per gli olandesi. Un’altra isola molto richiesta, dove si può godere il sole anche in inverno è la Sardegna, con Cagliari nona città più richiesta dai viaggiatori francesi e olandesi.

Un’altra Regione ben posizionata in classifica è la Toscana: Firenze è al terzo posto nelle preferenze di portoghesi, al cuarto per spagnoli e portoghesi, al quinto per i francesi e al sesto per i tedeschi. Poi c’è Pisa, sesta scelta per gli spagnoli e i britannici.

Il Veneto è molto ricercato, e in particolare per Venezia, che è la terza città più richiesta dai viaggiatori britannici, francesi e spagnoli e la quarta dagli olandesi. Verona è la sesta scelta per gli olandesi, la nona per i britannici.

Oltre a queste città, anche Bologna, Genova, Bari, Brindisi, Torino, Lamezia Terme, Perugia e Ancona sono state scelte per trascorre questo periodo speciale dell’anno.

Le destinazioni italiane più ambite dagli europei per trascorrere la fine del 2023:

Tedeschi…………..Britannici………….Francesi……..Spagnoli……….Olandesi……..Portoghesi

1. Milano…………….1. Milano………….1. Roma………..1. Roma…………1. Roma………..1. Milano

2. Roma……………..2. Roma……………2. Milano………2. Milano………..2. Milano……….2. Roma

3. Napoli…………….3. Venezia…………3. Venezia……..3. Venezia………3. Napoli ………3. Firenze

4. Catania…………..4. Napoli…………..4. Napoli……….4. Firenze……….4. Venezia……..4. Venezia

5. Palermo…………..5. Torino…………..5. Firenze……..5. Napoli………..5. Bologna……..5. Bologna

6. Venezia…………..6. Pisa……………..6. Palermo…….6. Pisa…………..6. Verona……….6. Napoli

7. Firenze……………7. Ancona…………7. Bari………….7. Bologna……..7. Palermo ……..7. Pisa

8. Lamezia Terme….8. Firenze…………8. Torino……… 8. Torino……….8. Catania……….8. Torino

9. Bari………………..9. Verona…………9. Cagliari……..9. Palermo …….9. Cagliari……….9. Bari

10. Torino…………..10. Palermo……….10. Bologna…..10. Bari…………10. Ancona………10. Verona

11. Genova…………11. Bologna……….11. Catania……11. Catania…….11. Bari………….11. Cagliari

12. Bologna………..12. Catania………..12. Pisa………..12. Verona…….12. Brindisi………12. Genova

13. Verona…………13. Bari…………….13. Brindisi…….13. Cagliari…….13. Firenze………13. Palermo

14. Cagliari…………14. Perugia………..14. Verona…….14. Genova……14. Pisa…………..14. Catania

15. Brindisi…………15. Genova………..15. Genova……15. Ancona…….15. Genova………15. Ancona

Per quanto riguarda i turisti italiani, le mete più desiderate per trascorrere la fine dell’anno sono le capitali e le grandi città dei principali paesi europei come Parigi (1), Amsterdam (2), Barcellona (3), Praga (4), Londra (5), Vienna (6), Budapest (8), Madrid (9), Lisbona (13), Valencia (15), Siviglia (20), Berlino (21), Bucarest(23), Malta (24), Bruxelles (25), Copenaghen (26), Dublino (27) e Malaga (28), insieme ad altre destinazioni italiane come Napoli (11), Milano (14), Roma (17), Catania (18), Palermo (19) e Torino (30) che occupano le migliori posizioni della lista di ricerca mondiale.

Anche mete con sole e spiaggia, come le Isole Canarie in Spagna, sono molto popolari in questo periodo dell’anno: Tenerife (10), Gran Canaria (22) e Fuerteventura (29) sono le isole più ricercate. Coloro che hanno scelto invece destinazioni a lungo raggio hanno optato per New York (7), Dubai (12) e Sharm El Sheikh (16).

Le città più ricercate al mondo dai turisti italiani per trascorrere la fine del 2023:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Barcellona

4. Praga

5. Londra

6. Vienna

7. New York

8. Budapest

9. Madrid

10. Tenerife

11. Napoli

12. Dubai

13. Lisbona

14. Milano

15. Valencia

16. Sharm El Sheikh

17. Roma

18. Catania

19. Palermo

20. Siviglia

21. Berlino

22. Gran Canaria

23. Bucarest

24. Malta

25. Bruxelles

26. Copenaghen

27. Dublino

28. Malaga

29. Fuerteventura

30. Torino

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing Jetcost, ha detto: “Quest’anno abbiamo visto che, mentre la vigilia e il giorno di Natale sono dedicati ai festeggiamenti in famiglia, il Capodanno è un momento in cui molti europei preferiscono fare visite turistiche, viaggiare, scoprire altre destinazioni e dare il benvenuto al nuovo anno in città e paesi diversi. Noi di Jetcost festeggiamo il fatto che l’Italia, ancora una volta, sia il secondo paese preferito dagli europei e dagli stessi italiani per iniziare il 2024”.