La caratteristica distintiva del contesto macro è stato l’eccezionalismo degli Stati Uniti: migliore crescita economica relativa, performance dei mercati azionari e rafforzamento della valuta.

Se da un lato prevediamo ancora la resilienza economica degli Stati Uniti, dall’altro vediamo sempre più segnali di ripresa nel resto del mondo. La produzione globale è in ripresa, una notizia positiva per le economie più legate all’attività industriale.

Tuttavia, questa notizia positiva per il settore dei beni potrebbe essere accompagnata da un potenziale effetto collaterale in termini di inflazione. La ripresa della domanda, unita alla riduzione delle scorte, crea un rischio di rialzo per i prezzi dei beni, che hanno svolto un ruolo sostanziale nel portare l’inflazione complessiva ben al di sotto del suo picco e più vicina agli obiettivi delle banche centrali. Una certa apatia nelle pressioni sui prezzi aumenta le probabilità che le banche centrali attendano ancora più a lungo prima di iniziare a ridurre i tassi di riferimento e diventa una fonte di volatilità obbligazionaria che pesa sugli asset di rischio.

Recupero e inflazione persistente

L’attività industriale globale sta migliorando. A febbraio, l’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero globale di JPMorgan è salito al di sopra di quota 50 (che separa l’espansione dalla contrazione) per la prima volta dall’agosto 2022. Anche gli indicatori interni di questo sondaggio stanno migliorando, con un aumento dei nuovi ordini e una contrazione delle scorte, un segnale positivo per la produzione futura. Poiché gli Stati Uniti sono più orientati ai servizi rispetto ad altre economie, questo rimbalzo del settore manifatturiero è più positivo per le economie al di fuori degli Stati Uniti.

I dati economici superano ancora di più le aspettative in Europa rispetto agli Stati Uniti

Gli indicatori anticipatori suggeriscono che l’economia europea si sta risollevando a livello aggregato, anche se la Germania (la sua componente più importante) ha registrato una performance modesta. L’Economic SurpriseIndex europeo ha recentemente superato l’omologo statunitense per la prima volta in quasi un anno. La regione Asia ex-Cina dovrebbe essere ben supportata dalla persistente forza del ciclo dei beni tecnologici.

Per quanto riguarda la Cina, ci aspettiamo che continuino gli sforzi per stabilizzare l’economia in quello che probabilmente sarà un lungo periodo di riassestamento del settore immobiliare. Il fatto che le condizioni economiche in Cina diventino meno negative può aiutare a margine. Tuttavia, riteniamo che sia poco probabile il ricorso a pacchetti di stimolo analoghi a quelli adottati dopo la crisi finanziaria globale del 2007-08 e di nuovo nel 2016-17, che hanno contribuito ad aumentare la crescita interna e prodotto ricadute positive rilevanti per la crescita globale.

Asset allocation

A nostro avviso, il miglioramento dell’attività globale ha ancora margine di manovra. In ambito azionario, preferiamo l’esposizione alle regioni che fanno leva sulla forte crescita nominale globale e sulla nascente ripresa del settore manifatturiero, come il Giappone e l’Europa, rispettivamente.

In questa ripresa globale esiste ancora un elemento di eccezionalismo degli Stati Uniti: una maggiore concentrazione di aziende che beneficiano dell’intelligenza artificiale è pronta a far crescere gli utili a un tasso ben superiore alla media del mercato. A nostro avviso, i mercati di finanziamento migliori per le nostre azioni preferite includono mercati più difensivi e aciclici come la Svizzera e il Regno Unito.

I rendimenti delle obbligazioni sovrane globali si sono significativamente riallineati per riflettere le migliori prospettive di crescita nominale. I mercati dei tassi di interesse a breve termine si sono avvicinati molto di più alle nostre prospettive e sono diventati più coerenti con le indicazioni delle banche centrali. Dato che i rischi per le prospettive sono diventati più bilaterali e la fiducia nelle prospettive economiche è aumentata negli ultimi mesi, manteniamo una posizione neutrale sui titoli di Stato.

In genere, il dollaro USA tende a indebolirsi in caso di inflessioni positive della crescita globale. Detto questo, riteniamo che l’esposizione al dollaro USA sia interessante come copertura. Il dollaro è tra le uniche fonti di protezione del portafoglio nel caso in cui gli investitori prevedano uno scenario di “no landing” che comporti la vendita di azioni e obbligazioni. Questo scenario includerebbe un aumento dei differenziali dei tassi d’interesse statunitensi rispetto al resto del mondo.