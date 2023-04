Avanguardia dell’innovazione, apripista di Internet negli anni ’90, sempre più attrattiva per imprenditori e startupper. Una Regione tra le più belle nel mondo, con la qualità della vita superiore alla media nazionale.

Benvenuti in Sardegna, dove la temperatura media annuale è di circa 23°C, in un clima mediterraneo con brevi inverni miti ed estati calde e secche che durano 5 mesi da maggio a ottobre. Ma l’isola è anche un eldorado per chi ama gli sport del vento come windsurf, kitesurf, barca a vela. Grazie alla sua qualità di vita e a uno stile sano, è una delle cinque “Zone Blu” riconosciute in tutto il mondo, dove la popolazione vive una vita notevolmente più lunga, più sana e più felice, con uno dei tassi più alti di longevità nel mondo, di età superiore ai 100 anni. Non solo, ma in Sardegna vi è un’alta attenzione all’ambiente, con un elevato indice di trasformazione digitale, e sempre più zone connesse e coperte dalla banda larga. Non dimentichiamo che Cagliari è stata pioniera dell’internet, anticipando un’esigenza e diventando ai tempi “Capitale della rete”.

Premio SIOS23 Sardinia e Bootstrap di StartupItalia

In occasione del SIOS23 Sardinia, in programma il prossimo 18 maggio, StartupItalia, in collaborazione con Innois, organizza la terza edizione del contest per eleggere la #StartupSarda dell’anno. SCADENZA ISCRIZIONI: 24 APRILE 2023.

La call “Startup Sarda dell’anno” è dedicata a startup e imprese che possiedono una sede operativa in Sardegna. I partecipanti avranno l’opportunità di dare visibilità e far conoscere il proprio progetto all’interno dei canali di INNOIS e StartupItalia, presentandolo ad una platea digitale (e non) composta da professionisti ed esperti, durante il SIOS23 Sardinia in programma il prossimo 18 maggio 2023. Inoltre, tutte le startup che si candideranno, oltre a concorrere per il “Premio Startup Sarda dell’anno” avranno anche la possibilità di essere selezionate per il Bootstrap di Startupitalia, incontri one-to-one con investitori e professionisti del settore.

La rivoluzione digitale italiana

In Sardegna, la rivoluzione digitale italiana prese avvio 30 anni fa grazie a una combinazione di politica lungimirante, imprenditori capaci di rischiare e menti geniali attratte da un contesto favorevole che ha senz’altro giocato un ruolo nella scelta di spostare la propria vita sull’isola. Una storia di successo ben nota nel mondo dell’innovazione, che adesso si vuole replicare, attraendo nuovi talenti e imprenditori illuminati.

Una volta chiusa la Call, tutte le startup candidate verranno valutate e selezionate dalla redazione di StartupItalia che stilerà la lista delle 5 finaliste che avranno la possibilità di salire sul palco del SIOS23 Sardinia il prossimo 18 Maggio 2023. Le 5 startup finaliste, infine, verranno valutate da una giuria di 30 esperti e professionisti del settore, e la startup più votata sarà premiata in diretta con il premio “Startup sarda dell’anno. SIOS23 Sardinia – Innois”.