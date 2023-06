“Il sistema economico è diventato un campo di battaglia tra poveri: da una parte, imprenditori, che, talvolta, non riescono a pagare le tasse, che essi stessi hanno onestamente dichiarato e che, spesso, vendono addirittura le fortune accumulate dai propri padri, per cercare di salvare un’impresa in crisi; dall’altra parte, dipendenti che non arrivano a fine mese e che, per uno stipendio, con il quale non riescono a mantenere comunque una famiglia, non sono nemmeno più disposti a lavorare; dall’altra parte ancora, professionisti, che consumano tra le dieci e le dodici ore ogni giorno in ufficio, per sbarcare il lunario, rischiando magari un giorno di essere penalmente coinvolti, magari per errore, nella bancarotta fraudolenta del proprio cliente. E poco importa che quest’ultimo, proprio perché in crisi, ormai da tempo, nemmeno pagasse più alcuna parcella: la colpa è quella di avere assistito un “criminale” e non essersi accorti di una potenziale condotta illecita, che, talora, il malfidente cliente gli aveva tenuto scientemente nascosta, più spesso, senza dolo di nessuno perché l’imprenditore non sapeva che una volta aperta la liquidazione giudiziaria (il vecchio fallimento), il tentativo di salvare la sua impresa e i posti di lavoro, poteva essere considerato un illecito”.

E poi?

“E poi le tasse. Basta una norma interpretata male da chi, magari, aveva seguito un precedente orientamento giurisprudenziale, perché la scure di un fisco, spesso tragicamente imprevedibile, possa scagliarsi su un’impresa, per determinarne la liquidazione giudiziale. Né si può fare davvero affidamento su una giurisprudenza tributaria precedente, magari anche della Suprema Corte, spesso disposta a rimangiarsi totalmente le proprie precedenti conclusioni, assunte in analoghe circostanze da una diversa sezione. Quell’errata interpretazione finirà poi ad alimentare le statistiche dell’evasione fiscale, che, sbandierate dai media, creano tensione e odio nel sistema sociale. Se, un tempo, con lo strumento del condono, si andava periodicamente a “pareggiare i conti”, la normativa europea e una mutata percezione dell’etica non lo consentono più: non c’è più possibilità di redenzione o, almeno, di riparazione.

Se la legge è incerta o comunque percepita ingiusta dalla comunità, i cosiddetti “furbetti” se ne giovano, mentre le persone oneste, che non mettono in atto misure di protezione patrimoniale, non hanno prestanomi e si giocano tutto quello che hanno, rischiano di essere le vittime sacrificali. Questo processo di selezione avversa, alla fine, genera sfiducia e allontana, da un lato, i giovani dal lavoro, dall’altro lato i migliori cervelli e i capitali degli imprenditori italiani e stranieri dal nostro paese. Imprese storiche che hanno reso grande la nostra industria, spostano le loro sedi sociali in Paesi meno punitivi, come gli Stati Uniti o la vicina Olanda”.

Che cosa si può fare per salvare il salvabile?

“Occorre un nuovo patto sociale tra le categorie. Imprenditori e sindacati devono essere disposti a cambiare approccio, prima che sia troppo tardi. L’unica via di uscita è lo sviluppo. Non voglio apparire così ingenuo da fingere che via sia la possibilità di superare le contrapposizioni, anche politiche e spesso ideologiche o comunque aprioristiche, tra le rappresentanze sociali, prima ancora che tra i soggetti che essi rappresentano. Ma la base di partenza, fulcro comune di tutte le leve, deve diventare lo sviluppo del Paese e perché ciò avvenga è necessario che l’impresa e la professionalità degli operatori, tornino al centro. Forse gli ordini professionali, se sapranno cogliere la sfida, con la loro credibilità, potranno essere quel fulcro facilitatore.

I politici che sapranno intercettare durevolmente questo desiderio di tornare a sognare, saranno quelli che governeranno interrottamente nei prossimi anni. Prima che la nostra generazione esca inesorabilmente di scena, dobbiamo provare a restituire ai giovani quel sogno che abbiamo rubato loro. Quello che ci avevano tramandato i nostri padri e le nostre madri. Perché i nostri figli e le nostre figlie meritano molto di più di un mondo virtuale, dove scambiarsi like e commentare, con un velo d’odio, il successo dei pochi che ce l’hanno fatta, nonostante tutto”.