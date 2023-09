OdG Lombardia. Queste sono le regole generali — ­

Cinque corsi che – fossimo in voi – frequenteremmo

Dati, podcast, video e social sono le parole chiave dei prossimi corsi di formazione dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La logica è quella che abbiamo già spiegato dei corsi di qualità a prezzi simbolici. I temi sono quelli voi stessi avete segnalato e scelto: sono infatti le parole chiave emerse dai questionari che nei mesi scorsi vi abbiamo inviato per migliorare il sistema della formazione dell’Ordine – secondo i principi illustrati qui. Insomma sono corsi che, fossimo in voi, noi frequenteremmo, perché sono stati fatti come li avete chiesti voi (oltre al fatto che saranno fatti molto bene).

Per iscrivervi, come sempre, potete accedere al portale formazionegiornalisti.it seguendo le modalità indicate.

Dunque i dati, per cominciare.

Siamo diventando tutti più consapevoli che la “cultura del dato” è alla base di “giornalismo di precisione” ed è una cultura trasversale ai temi di cui ci si occupa e anche ai ruoli e ai modi con cui si esercita la professione. Non si tratta di imparare a maneggiare dei software ma di comprendere quali logiche ci consentono di estrarre il massimo valore dalla quantità di dati che abbiamo ormai tutti a disposizione: come scegliere i dati giusti, come ordinarli e pulirli (raccolta e pulizia); come visualizzarli per renderli di facile comprensione (visualizzazione); come metterli in relazione ad altri dati per cogliere nessi nascosti tra i fenomeni e tracciare possibili esiti e sviluppi (data analytics).

1. Visualizzare i dati – 27 settembre

Di visualizzazione dei dati si parlerà nel corso di data Journalism in programma il 27 settembre, organizzato in formato streaming con il Cefriel, il consorzio del Politecnico di Milano che si occupa di innovazione digitale.

La data visualization è una disciplina che si basa sulla percezione visiva e sulla capacità delle persone di interpretare forme e colori. Ma come possiamo decidere quale visualizzazione è la più adatta per promuovere il nostro messaggio? Durante il corso, esploreremo la stretta correlazione tra gli aspetti percettivi delle visualizzazioni e la loro efficacia comunicativa. Scopriremo attraverso esempi concreti quali variabili visuali sono più adatte per raggiungere il nostro obiettivo comunicativo, quali sono le più efficaci per trasmettere determinati messaggi e quali invece lo sono meno.

Preveniamo l’obiezione: non è un corso per grafici. La visualizzazione corretta non è un fatto estetico ma uno strumento per leggere meglio i dati stessi e comprenderli più a fondo.

Ecco una scaletta dei contenuti del corso:

• Cosa si intende per data visualization

• Data e storytelling: come il messaggio guida la scelta del grafico

• Le visualizzazioni e gli strumenti più utilizzati

• L’oggettività delle visualizzazioni

Il corso sarà tenuto da Esther Ferruccio – Information designer – Analytics and AI Practice, Cefriel

2. Analizzare i dati – 3 ottobre

Come trarre conclusioni informate dai dati per applicarle a un prodotto giornalistico è l’oggetto del corso di Data Journalism in programma il 3 ottobre, organizzato ancora con il Cefriel del Politecnico di Milano.

La disponibilità sempre maggiore di dati e di soluzioni tecniche per analizzarli permette di cambiare alcuni approcci classici alla soluzione di problemi di chi svolge inchieste. Per un giornalista possedere elementi di data analytics è la premessa per generare ipotesi di ricerca e sottoporle a verifica nella logica della inquiry based approach. Nel webinar questo sarà sviluppato attraverso l’uso di strumenti pratici e di casi di studio. Si utilizzerà Excel per toccare con mano concetti come centralità, dispersione, correlazione e regressione. Seguiranno poi alcune dimostrazioni di strumenti di analisi di testi e immagini con l’obiettivo di capirne il funzionamento e il loro impiego nell’attività lavorativa.

Ecco una scaletta dei contenuti del corso:

• Cosa intendiamo per data analytics

• I cambi di paradigma abilitati dalla disponibilità di grandi volumi di dati

• Un esempio di uso di Excel per ricavare insight: adozione di fonti di energia rinnovabili

• Strumenti di produttività individuale basati su queste tecniche

Il corso sarà tenuto da Emanuele Della Valle – Professor at the Department of Electronics, Information and Bioengineering, Politecnico di Milano.

3. Creare podcast editoriali – 10 ottobre

Tra gli ambiti di formazione che ci avevate indicati come prioritari c’era quello della multimedialità: rafforzare le competenze su linguaggi alternativi alla parola scritta. Ecco perché abbiamo pensato ai due corsi che seguono.

Il primo corso – Come creare podcast editoriali – è organizzato in collaborazione con Primopiano Academy e offre ai partecipanti le tecniche di base per creare da zero un Podcast. Verranno illustrate – con un approccio operativo – le fasi del processo: dall’ideazione alla scrittura, dalla registrazione alla pubblicazione. Durante la formazione i docenti mostreranno strategie e strumenti per progettare, realizzare e diffondere sul web queste produzioni audio che stanno sempre più diffondendosi nel panorama mediatico italiano. I docenti: Giovanni Savarese, giornalista e responsabile area Podcast Primopiano; Paolo Buzzone, giornalista, autore e producer Podcast.

4. Creazione di video – 18 ottobre

Nell’altro corso organizzato in collaborazione con Primopiano Academy – Video Content Creation – i partecipanti apprenderanno le tecniche migliori per realizzare video di impatto per tv, web e social, con bassi budget e alta qualità. Verranno presi in rassegna le regole del videomaking, gli strumenti e i comportamenti necessari per catturare la realtà attraverso videocamere o con il proprio smartphone, con un focus sulla realizzazione di un servizio video giornalistico, dall’idea alla post-produzione. I docenti: Alessandro Bontempi, giornalista e videomaker; Luigi Ferreri, regista e videomaker.

5. Campagne social: come amplificare la portata dei tuoi post – 24 ottobre

In che modo è possibile utilizzare i social per promuovere il proprio lavoro giornalistico? Il corso Campagne social, organizzato in collaborazione con Primopiano Academy, mostra ai partecipanti come impostare da zero e gestire post e inserzioni sponsorizzate su Facebook e Instagram sfruttando la potenzialità dell’algoritmo e dell’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma. Dalla nuova esperienza delle pagine Facebook alla gestione di Meta ADS Manager, il corso darà ai partecipanti strumenti e strategie per usare i due social di Meta in modo efficace per massimizzare la copertura dei propri post, visualizzazione dei video, clic ai propri siti web. Il docente del corso è Filippo Tramelli, giornalista e digital strategist.

Modalità di iscrizione ai corsi

L’iscrizione al corso, riservata a giornalisti professionisti e pubblicisti, avviene come sempre dalla piattaforma www.formazionegiornalisti.it

Ogni corso ha un costo di 35 euro.