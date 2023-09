Anche quest‘anno l‘autunno è caratterizzato da due importanti eventi nell‘ambito dei campionati dei mestieri. Dopo il successo di Euroskills in Polonia dal 5 all‘9 settembre, il Worldskills Italy si terrà a Bolzano dal 28 al 30 settembre. Dopo la precedente partecipazione di grande successo a Worldskills, che ha visto il Team Italy raccogliere diverse medaglie di valore, l‘obiettivo per il 2023 è quello di ripetere la performance. La forza degli skills Le competenze formano le persone e la società e sono alla base della vita moderna. Qualsiasi cosa ci circonda, al giorno d’oggi, è frutto di competenze acquisite. Sono esse che danno uno scopo e un obiettivo alle persone. Inoltre rappresentano la forza trainante dietro ad ogni carriera di successo che rendono fiorenti aziende, industrie e perfino intere economie. Sono le competenze che mantengono il mondo lavorativo e di conseguenza anche i posti di lavoro.

Visione e Missione In molte parti del mondo i giovani hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro professionale e in molti casi perfino a trovare una qualsiasi occupazione. Nel contempo, molti datori di lavoro faticano a trovare personale in possesso di competenze necessarie e gli educatori hanno difficoltà a correlare l’istruzione con le esigenze attuali del mercato e del mondo economico. LA VISIONE: Migliorare il mondo con la forza degli skills. LA MISSIONE: Mettere in risalto il profilo di persone qualificate e di aumentarne il riconoscimento, mostrare quanto sia importante possedere le giuste abilità, che stanno alla base di una crescita economica globale e del successo individuale di una persona. LA POSIZIONE DI WORLDSKILLS: Worldskills è l’hub globale per lo sviluppo di competenze ed eccellenze. Bolzano 28-30 settembre FANUC Italia – leader mondiale nel campo della robotica, del controllo numerico e dell’automazione industriale – annuncia i CAMPIONATI DEI MESTIERI WORLDSKILLS ITALY (28-30 settembre, stand 12, FieraBolzano – Piazza Fiera 1, Bolzano), edizione nazionale della competizione mondiale che mette alla prova le abilità e le competenze professionali di giovani tra i 17 e i 24 anni in una vasta gamma di settori. A seguito dell’inaugurazione della prima edizione delle Olimpiadi della Robotica organizzate da FANUC nella propria sede di Lainate, e dopo aver accompagnato i migliori studenti italiani a EuroSkills 2023 di Danzica, FANUC si riconferma main sponsor di WorldSkills e rinnova il proprio impegno nel colmare lo skill shortage in ambito robotico e manifatturiero. A sfidarsi a Bolzano per la skill – introdotta da FANUC – “Sistemi Robotici Integrati”, 6 team composti dai vincitori italiani delle ultime competizioni locali e dai giovani delle scuole più qualificate del territorio nazionale e selezionate da FANUC Italia. Gli studenti, provenienti da Istituti d’eccellenza di Trentino, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia si affronteranno per conquistare il titolo di Campioni Nazionali e avere l’opportunità di rappresentare l’Italia alla competizione mondiale Worldskills 2024 a Lione. Presente all’evento e disponibile per interviste e approfondimenti Marco Delaini, Managing Director di FANUC Italia. AGENDA 28 settembre 09.00 – 17.00 | Competizione 29 settembre 09.00 – 17.00 | Competizione 30 settembre 09.00 – 15.00 | Competizione 18.00 – 20.00 | Premiazioni presso l’area eventi allestita nel settore H1 FANUC FANUC è un produttore leader mondiale di automazione di fabbrica (CNC), robot e robomacchine (Robodrill, Robocut e Roboshot). Fin dalla sua fondazione nel 1956, FANUC ha contribuito all’automazione delle macchine utensili ponendosi all’avanguardia dello sviluppo di unità di controllo numerico su calcolatore. La tecnologia FANUC ha contribuito alla rivoluzione mondiale della produzione industriale, evolutasi dall’automazione di una singola macchina a quella di intere linee di produzione. FANUC impiega 6.500 persone in tutto il mondo. Situati ai piedi del Monte Fuji, presso il Lago Yamanaka, gli stabilimenti FANUC utilizzano oltre 2.800 robot FANUC e hanno una capacità produttiva mensile di 30.000 controllori CNC, 5.000 robot, 250.000 motori asse e mandrino, 5.000 Robomacchine e 250 laser a CO2.