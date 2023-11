Il Falling Walls Science Summit di quest’anno si tiene a Berlino dal 7 al 9 novembre, per esplorare le ultime scoperte nella risoluzione di questioni urgenti nella scienza e nella società.

Il programma di tre giorni include keynote stimolanti, discussioni stimolanti, presentazioni entusiasmanti di alcune delle menti più innovative nel campo della scienza e della tecnologia e l’esplorazione di come le scoperte scientifiche possano aprire la strada verso un futuro più equo e sostenibile.

FALLING WALLS SCIENCE SUMMIT 2023 “CELEBRATE SCIENCE WITH US”

Il Falling Walls Science Summit riunisce esperti di varie discipline scientifiche per esplorare ricerche innovative e promuovere soluzioni collaborative per le sfide del nostro tempo. In quanto piattaforma globale per lo scambio scientifico, questo evento annuale funge da catalizzatore per l’innovazione, favorendo il dialogo interdisciplinare e promuovendo il pensiero innovativo.

Qui il programma completo dei tre giorni

IL PROGRAMMA DI OGGI

NOVEMBER 2023

EMERGING TALENTS DIGITAL | IN PERSON ENGLISH LIVESTREAM FALLING WALLS PITCHES FALLING WALLS LAB FALLING WALLS LAB PITCHES – SESSION 1 STARTS SOON READ MORE

SCIENCE ENGAGEMENT PLANETARY HEALTH & SUSTAINABILITY IN PERSON ENGLISH FALLING WALLS PITCHES FALLING WALLS ENGAGE FALLING WALLS ENGAGE PITCHES – SESSION 2: ENGAGING COMMUNITIES FOR PLANETARY HEALTH FALLING WALLS FOUNDATION READ MORE

EMERGING TALENTS DIGITAL | IN PERSON ENGLISH LIVESTREAM FALLING WALLS PITCHES FALLING WALLS LAB PITCHES – SESSION 3 READ MORE