In questi ultimi mesi la rete non è stata ferma; al contrario ha cercato di migliorarsi e di prepararsi a un nuovo stile, improntato su valori fondanti al passo con i tempi.

Ebt – Exclusive Brands Torino è la prima rete, la prima associazione piemontese di aziende di eccellenza Made in Italy – all’interno dell’Unione Industriali – composta da oltre 30 realtà che, nel rispetto della tradizione, previlegiano l’innovazione: spaziano dal tessile, alla tecnologia, dalle strutture ricettive all’alta gioielleria, dall’enogastronomia all’estetica, alla moda. Nata nel 2011, Exclusive Brands Torino si poneva già l’obiettivo di promuovere e valorizzare i propri brand sul mercato nazionale ed estero, con iniziative di networking e di collaborazione di alto profilo. Lo scopo è quello di sviluppare e sostenere le eccellenze del Made in Italy presenti nel territorio piemontese, per diffondere nel mondo il “saper fare” italiano, la qualità unica del Made in Italy, l’artigianato della tradizione e la cultura del nostro territorio.

Exclusive Brands Torino raccoglie aziende eccellenti e le accompagna sui mercati stranieri, anche molto lontani, dove la fame di “made in Italy” è forte (e non accenna a diminuire).

Oggi, alla guida di Ebt, c’è Giulio Trombetta (nella foto) numero uno di Costadoro. “Il 2023 è stato un anno assolutamente positivo, nonostante tutte le difficoltà legate all’inflazione, all’aumento dei costi delle materie prime e così via. Le prospettive sono buone e le aziende sono in salute: possiamo essere soddisfatti” ha dichiarato al quotidiano La Repubblica. “Amiamo le cose fatte bene, ma bisogna anche raccontarle in maniera adeguata – aggiunge – C’è l’esigenza di comunicare verso l’esterno, al territorio e all’estero, la nostra capacità di fare. Il denominatore comune è fatto di tre punti fondamentali: eccellenza dei prodotti, storia e internazionalizzazione. Siamo aziende che esportano oltre il 50% della produzione e durante la mia presidenza abbiamo aggiunto anche l’intenzione di restituire al territorio quanto abbiamo ricevuto”.

La collaborazione fra i soci e con il Politecnico di Torino

Obiettivo: trattenere i talenti. “Se i giovani vanno all’estero è perché in Italia non siamo abbastanza attrattivi, né per livello di remunerazione, né per prospettiva o condivisione dei valori. In questo periodo sostenibilità sociale, ambientale e welfare verso i dipendenti sono temi sempre più sentiti” ribadisce Giulio Trombetta. Citiamo anche le parole della vice presidente Alessandra Gilardi: “La collaborazione con gli studenti incarna l’obiettivo di Exclusive Brands Torino di investire sul rafforzamento della connessione con le nuove generazioni, per contribuire a un trasferimento di esperienze e competenze che, radicato nelle tradizione che le nostre aziende esprimono, possa creare un ponte con chi, come questi giovani motivati, è motore di cambiamento e innovazione”.

L’estate scorsa, durante la presentazione dei progetti sviluppati nell’ambito della partnership siglata dal Politecnico di Torino con Exclusive Brands Torino, Silvia Barbero, Professoressa Associata del Politecnico di Torino, co-fondatrice e direttrice di Sys – Systemic Design Lab, coordinatrice del corso di Design Sistemico e del modulo Open Systems dichiarava: “La sinergia tra imprese e università si è dimostrata ancora una volta un modello di collaborazione efficace per affrontare le sfide attuali e future ed ha contribuito a rafforzare un nuovo paradigma, fortemente radicato nella collaborazione fra gli attori del territorio e nel coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.”

I prossimi passi

A marzo 2024, in occasione dell’Expoforum 2024 al Lingotto, Ebt sarà presente con 8 delle sue 10 aziende del food. E’ così che si concretizza il concetto di collaborazione e si privilegia il networking, puntando sullo spirito di gruppo.

Dopo Dubai 2020 nel 2025 si ripeterà la collaborazione con il Principato di Monaco per prendere parte all’Expo di Osaka 2025 nel padiglione monegasco. “Tutta la rete sarà partner ufficiale: una partnership che ci permette una vetrina importante, che purtroppo con l’Italia non siamo riusciti a ottenere” ci confida Giulio Trombetta. Fortunatamente l’accordo con Principato di Monaco, sinonimo di eccellenza, porta l’immagine dell’associazione Exclusive Brands Torino al livello di qualità che le compete. “Parola d’ordine: eccellere”.

Fly Free Airways

Uno dei recenti arrivi alla Exclusive Brands Torino è il dr. Francesco d’Alessandro, CEO di Fly Free Airways, che ci conferma: “L’evoluzione del rapporto associativo con Exclusive Brands dell’Unione Industriale di Torino va nella direzione della policy societaria di Fly Free Airways di rafforzare le partnership e creare eventi insieme per avere una grande visibilità verso un pubblico a target.

Il nostro è un grande club d’Elite che si unisce ad altri grandi club ed associazioni creando non solo valore in termini economico-finanziari ma anche convenzioni, network di alta gamma e opportunità di sviluppo, ricerca di nuovi clienti e fornitori e Partnership reciproche”