Il 2023 verrà ricordato per come l’anno in cui l’associazione si è ripresa il ruolo di soggetto centrale e determinante per la Portualità Italiana.“Crediamo fermamente in un Sistema portuale nazionale organico con una forte e autorevole regia centrale e visione comune di ampio respiro, che sappia tutelare la naturale diversificazione commerciale dei porti, senza avere alcuna base normativa autonoma e differenziata di cui è imprescindibile salvaguardare la natura esclusivamente pubblica e inalienabile, compresa quella delle Autorità di Sistema unitamente al demanio marittimo. Crediamo inoltre che tutti i porti commerciali italiani debbano ricadere dentro il perimetro di pertinenza e autoritativo delle Autorità di sistema portuale, andando così a evitare disarmonizzazioni e differenziazioni operative” ribadisce Luca Grilli.