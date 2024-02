Nell’ambito di Milano MuseoCity 2024, sabato 2 marzo alle ore 15:00 presso la sala Cinema dell’Institut Français Milano, Connecting Cultures e Museo del Cenacolo Vinciano presentano in anteprima assoluta l’opera video E si fa sera / As evening falls, realizzata dagli artisti Mattia Costa e Chiara Ligi del collettivo Film-Live Association insieme ai giovani del quartiere Barona, durante un percorso laboratoriale di cinque mesi al teatro del Barrio’s.

L’opera video nasce in seno al progetto di arte partecipata e inclusione culturale di durata biennale Cenacolo Live!, curato da Connecting Cultures in partnership con il Museo del Cenacolo Vinciano, Nuovo Armenia, Asnada, Comunità Nuova Onlus e Barrio’s. Finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando 2021 – 2023 “Per la Cultura”, Cenacolo Live! ha messo in connessione le comunità giovanili dei quartieri di Milano Dergano e Barona con il capolavoro di Leonardo. La collaborazione con l’Istituto francese di cultura si sviluppa invece nell’ambito di una convenzione sottoscritta con la Direzione regionale Musei Lombardia e finalizzata alla progettazione e la realizzazione di attività culturali condivise.

Il percorso di Cenacolo Live!, in ciascuna delle due tappe ha previsto visite di approfondimento dell’opera leonardesca presso il Museo, laboratori creativi nel quartiere di residenza e la produzione di due performance di live cinema. Queste ultime costituiscono la prima acquisizione di opere d’arte contemporanea da parte del Museo del Cenacolo Vinciano: la prima, realizzata a Dergano, è già fruibile sul sito internet del Museo nella sezione Opere : a questa si aggiungerà ora E si fa sera / As evening falls presentata in occasione di Milano MuseoCity.

E si fa sera / As evening falls è il risultato di un percorso che da marzo a settembre ha condotto un gruppo di giovani aspiranti attori a confrontarsi ed entrare in relazione con l’Ultima Cena mediante l’azione teatrale e il linguaggio cinematografico. Gli artisti, con la collaborazione di Elisabetta Carosio, hanno invitato i ragazzi ad “entrare” nell’istante fermato da Leonardo sulla parete del Refettorio di Santa Maria delle Grazie e – partendo dai gesti e dalle espressioni degli apostoli – ad esplorare gli stati d’animo raffigurati nell’opera, mettendoli in relazione con il proprio vissuto. Infine i ragazzi sono stati protagonisti di una performance in cui il loro lavoro di reinterpretazione, mediato dallo sguardo di Film-Live Association, e accompagnato dalla musica dal vivo di Federica Maglioni e Franco Naddei, è stato direttamente accostato all’opera che l’ha ispirato.

La restituzione è un racconto visivo e sonoro che tratteggia un parallelo tra il Barrio’s e il Cenacolo e che – partendo idealmente da quanto si intravvede dalle finestre sul fondo dell’Ultima Cena, in un tardo pomeriggio di primavera – porta il pubblico ad “entrare” nell’istante ritratto da Leonardo e a vedere l’opera in una nuova luce, arricchita dalle prospettive uniche dei giovani protagonisti.

Come progetto di arte inclusiva e partecipata, Cenacolo Live! ha previsto anche forme di apprendimento peer to peer, con l’organizzazione di laboratori creativi di scenografia, scrittura e improvvisazione teatrale che si sono tenuti presso le scuole secondarie dei due quartieri dove i giovani partecipanti sono diventati tutor degli studenti di prima, seconda e terza media.

La presentazione all’Institut Français di Milano prevede la proiezione aperta al pubblico di E si fa sera / As evening falls corredata da immagini che documentano gli workshop al Barrio’s e i laboratori creativi svolti all’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi nella scuola Tre Castelli alla Barona.

All’incontro interverranno: Emanuela Daffra, direttrice regionale Musei Lombardia, Anna Detheridge, presidente della Fondazione Connecting Cultures, Silvia Zanzani, direttrice del Museo del Cenacolo, Gemma Marchegiani, responsabile attività culturali di Barrio’s, Chiara Ligi, Mattia Costa di Film-Live Association con alcuni dei giovani interpreti dell’opera video.

Cenacolo Live! a Milano MuseoCity 2024

Presentazione dell’opera video E si fa sera / As evening falls

Sabato 2 marzo h. 15.00-16.30 Sala Cinema dell’Institut Français Milano

Milano, Corso Magenta 63