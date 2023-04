Organizzata da Spazio Cam, torna anche nel 2023 la Maratona Fotografica di Bergamo. L’ottava edizione della sfida fotografica che corre lungo la Città di Bergamo è aperta a tutti: quattro i temi da fotografare nell’arco della giornata. maratonafotograficabergamo.com

Camminando e fotografando

Il prossimo 7 maggio è tempo della ottava edizione della Maratona Fotografica cittadina. Previste otto ore di tempo durante le quali chiunque sia appassionato di fotografia e abbia in dotazione un qualsiasi strumento fotografico (reflex, compatta, smartphone) dovrà raggiungere determinati punti della città, vidimare la cartolina di partecipazione e scattare fotografie. La partenza della manifestazione è fissata alle ore 9:30 presso la sede di Spazio Cam, mentre la conclusione dell’evento è prevista per le ore 17:30.

Patrocinato da Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Spazio Cam, la nuova edizione propone quattro temi, su cui i partecipanti potranno lavorare ed esprimersi e che verranno assegnati nell’arco della giornata: due temi verranno dati alla partenza e due alle 12,30 in Piazza Vecchia, in Città Alta (BG). Otto ore durante le quali i partecipanti dovranno raggiungere alcuni dei punti della città per poter vidimare il foglietto di partecipazione e scattare fotografie.

Perché Bergamo è un soggetto perfetto da scoprire camminando e da fissare in uno scatto fotografico tra paesaggi collinari, vie medievali, l’armonia dei monumenti, la quotidianità dei borghi, la ruralità delle scalette di accesso alla città vecchia.

I partecipanti potranno inviare un unico scatto per ogni tema, per un totale di quattro scatti.

Gli scatti verranno messi on-line sul sito maratonafotograficabergamo.com e andranno a costituire una narrazione per immagini della città. Saranno poi valutati da una giuria di esperti ed entro 60 giorni verranno proclamati i vincitori. Le foto vincitrici di ogni tema saranno esposte, per un mese, presso lo Spazio Cam di Bergamo. Grazie alle partnership culturali, l’iscrizione alla Maratona Fotografica di Bergamo garantisce l’accesso gratuito ad alcuni dei luoghi di cultura di Bergamo, come Accademia Carrara, Museo Civico Scienze Naturali Enrico Caffi, Palazzo Moroni, Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota.

Per iscrizioni e info: maratonafotograficabergamo.com