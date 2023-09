Oltre l’Accademia

Vivi in Liguria, Piemonte o Valle d’Aosta? Hai tra i 23 e i 30 anni? Sei all’ultimo anno di università o un neo-laureato alla prima esperienza di impiego? O un diplomato con esperienze di lavoro? Sei interessato a ideare e realizzare un progetto utile alla comunità e sviluppare ”soft skills” sul campo? Questa è la tua opportunità!

In un’epoca in cui i giovani devono confrontarsi con le sfide del mercato del lavoro sempre più competitivo e di trovare nuovi modi per incrementare le opportunità di crescita professionale, i Distretti 2031 e 2032 del Rotary International ti offrono l’opportunità di far parte di un progetto stimolante ed entusiasmante: “Oltre l’Accademia: da Idea a Progetto”.

Cos’è “Oltre l’Accademia: da Idea a Progetto”?

Si tratta di un percorso innovativo rivolto ai giovani futuri leaders residenti in Liguria, Piemonte o Valle d’Aosta. Il progetto mira a sviluppare ”soft skills” utili per la crescita professionale e personale, come il lavoro di squadra, la comunicazione persuasiva e la gestione dei progetti. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze utili e di essere seguiti da tutor dedicati se necessario.

Il progetto prevede la costituzione di squadre di circa sei partecipanti, che lavoreranno per due mesi per sviluppare un progetto utile alla comunità, legato a una delle sette aree di focus del Rotary dall’ambiente alla salute materna e infantile, passando per la cura delle malattie e la pace.

Chi può partecipare?

Il progetto è aperto a 60 giovani che risiedono in Liguria, Piemonte o Valle d’Aosta, che siano all’ultimo anno di Università, neolaureati/e alla prima esperienza di impiego o diplomati/e con esperienze di lavoro.

Quando si svolge il progetto?

Il progetto si svolge tra l’11 ottobre 2023 e il 13 aprile 2024, e prevede un Open Day l’11 ottobre 2023 per l’introduzione al progetto e l’apertura delle candidature, un Kick-off il 27 gennaio 2024 per creare le squadre e iniziare il percorso, e una Convention conclusiva il 13 aprile 2024 per la presentazione dei progetti, la valutazione e la definizione dei passi successivi.

Tutto il progetto si svolgerà in modalità on line ad eccezione del Kick-off del 27 gennaio e la Convention conclusiva che si svolgeranno in presenza.

Quanto costa?

“Oltre l’Accademia: da Idea a Progetto” è un’offerta formativa dei Distretti Rotary italiani 2031 e 2032 a 60 giovani.

Pertanto la partecipazione è gratuita.

Come candidarsi?

Per candidarsi basta scaricare il “Bando di Selezione” e la “Scheda di Iscrizione”, seguendo le indicazioni contenute nei documenti.

Bando di Selezione [.pdf]

Scheda di Iscrizione [.docx]

Brochure

Video